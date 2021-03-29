Верратти и Флоренци досрочно возвращаются в «ПСЖ» из сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини решил обойтись без услуг игроков «ПСЖ» Марко Верратти и Алессандро Флоренци в матче с командой Литвы, который состоится в среду. Во вторник утром «скуадра адзурра» вылетает из Софии в Вильнюс, а эта пара футболистов отправится в Париж на дополнительное медицинское обследование, сообщает Tuttomercatoweb.

У Верратти повреждение бедра, а у его партнера мышечная усталость, и Манчини решил не рисковать здоровьем Флоренци, который в текущем сезоне провел 29 матчей на клубном уровне, забив два гола. Верратти выходил на поле 26 раз.