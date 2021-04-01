Чемпионат мира по футболу 2022
Сделать ставку
﻿
0

После матча с Литвой объявлено о вспышке коронавируса в тренерском штабе сборной Италии

01 Апреля 2021, 00:37,

Федерация футбола Италии выступила с заявлением о зафиксированных случаях заболевания коронавирусом в национальной сборной. COVID-19 обнаружен у четырех сотрудников.

Согласно информации RAI Sport, один из заболевших почувствовал себя неважно после субботнего выездного матча с Болгарией (2:0) и был отправлен домой. В среду положительные результаты анализов оказались у троих сотрудников тренерского штаба Роберто Манчини.

Большой вопрос в том, почему о результатах тестирования было сообщено только после завершения матча в Вильнюсе (победа над Литвой, 2:0).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Италии, коронавирус в Италии
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Экс-игрок «Зенита» обыграл сборную России! Ранее Словакия не смогла справиться с Мальтой и Кипром
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
Дубль Дзюбы и дебют Мухина: Россия обыграла Словению в Сочи, единолично возглавив группу отбора на ЧМ-2022
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
​Сестра Роналду – о брошенной капитанской повязке: «Невероятная хладнокровность, каждый хотел бы бросить повязку арбитру в лицо»
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
Почему сборная России неожиданно проиграла в Словакии
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара
​Мечта превратилась в кошмар: Переход в «Реал» сломал карьеру Азара