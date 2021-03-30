Манчини: «Своим присутствием на поле Кьеза нагоняет страх на соперников»

Перед матчем с Литвой в отборе чемпионата мира 2022 года у сборной Италии есть потери, из-за травм покинули команду Марко Верратти и Алессандро Флоренци.

- Мы оценим состояние здоровья Чиро Иммобиле и Андреа Белотти и будем лучше понимать ситуацию после завтрашней тренировки. Использование Федерико Бернардески в качестве «ложной девятки» - также вариант, - отметил наставник «скуадры адзурры» Роберто Манчини на пресс-конференции.

- Лоренцо Инсинье отыграл два полных матча, и мы также оценим его состояние здоровья. Федерико Кьеза - один из тех, кто может сыграть. Он в хорошей форме и своим присутствием на поле нагоняет страх на соперников, которые отряжают двоих игроков, чтобы ему противодействовать, - добавил тренер.