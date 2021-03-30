Манчини: «Своим присутствием на поле Кьеза нагоняет страх на соперников»

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30 Марта 2021, 19:47,
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Перед матчем с Литвой в отборе чемпионата мира 2022 года у сборной Италии есть потери, из-за травм покинули команду Марко Верратти и Алессандро Флоренци.
- Мы оценим состояние здоровья Чиро Иммобиле и Андреа Белотти и будем лучше понимать ситуацию после завтрашней тренировки. Использование Федерико Бернардески в качестве «ложной девятки» - также вариант, - отметил наставник «скуадры адзурры» Роберто Манчини на пресс-конференции.
- Лоренцо Инсинье отыграл два полных матча, и мы также оценим его состояние здоровья. Федерико Кьеза - один из тех, кто может сыграть. Он в хорошей форме и своим присутствием на поле нагоняет страх на соперников, которые отряжают двоих игроков, чтобы ему противодействовать, - добавил тренер.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Италии, Роберто Манчини, Федерико Кьеза
На Литву может быть, но не более того.