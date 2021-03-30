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Манчини: «Своим присутствием на поле Кьеза нагоняет страх на соперников»

30 Марта 2021, 19:47,

Перед матчем с Литвой в отборе чемпионата мира 2022 года у сборной Италии есть потери, из-за травм покинули команду Марко Верратти и Алессандро Флоренци.

- Мы оценим состояние здоровья Чиро Иммобиле и Андреа Белотти и будем лучше понимать ситуацию после завтрашней тренировки. Использование Федерико Бернардески в качестве «ложной девятки» - также вариант, - отметил наставник «скуадры адзурры» Роберто Манчини на пресс-конференции.

- Лоренцо Инсинье отыграл два полных матча, и мы также оценим его состояние здоровья. Федерико Кьеза - один из тех, кто может сыграть. Он в хорошей форме и своим присутствием на поле нагоняет страх на соперников, которые отряжают двоих игроков, чтобы ему противодействовать, - добавил тренер.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Италии, Роберто Манчини, Федерико Кьеза
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Комментарии (1)
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0
nebarsabarsenet
30 Марта 2021, 20:50

На Литву может быть, но не более того.

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