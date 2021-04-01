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Манчини: «Главное было - победить»

01 Апреля 2021, 00:05,

Сборная Италии добилась победы над Литвой (2:0) в отборе чемпионата мира 2022 года, и главный тренер команды Роберто Манчини посетовал на слабую реализацию моментов.

- Это был третий матч за семь дней, поэтому даже при ротации состава мы знали, что будет сложно. Поле было просто в ужасном состоянии, а соперник более привычный к искусственному газону, - заявил Манчини RAI Sport.

- У нас было больше шансов забить гол, но главное было - победить. Если бы мы реализовали все, что создали, было бы гораздо легче. Мы увидели, что три матча за неделю - очень непростая задача, особенно с переездами, которые также выматывают. Нужно учитывать и эти факторы в следующий раз.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Италии, Роберто Манчини
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