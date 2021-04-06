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​Игрок «Лилля»: «Неймару не хватает уважения к другим»

06 Апреля 2021, 15:34,

Футболист «Лилля» Тьягу Джало высказался о форварде «ПСЖ» Неймаре. В субботнем матче французского чемпионата между футболистами вспыхнул конфликт, и они получили по красной карточке. Конфликт продолжился даже в подтрибунном помещении.

«В туннеле к раздевалкам Неймар сказал мне много вещей, которые я проигнорировал. Он даже бросил мне в лицо ленту [лента, которой футболисты обматывают лодыжки – прим.].

Что он сказал мне? Я не знаю, но это были плохие вещи. Чего Неймару не хватает, так это уважения к другим. Ему нужно больше уважать окружающих.

На СМИ тоже лежит доля ответственности, ведь они отдают предпочтение наиболее дружественным к медиа футболистам. В конечном итоге они оказываются более защищёнными», - сказал Джало A Bola.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Неймар, Лилль, Тьягу Джало
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