Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Неожиданная победа «Лилля» над «ПСЖ» и третье удаление Неймара за сезон - видео

03 Апреля 2021, 21:13,

Центральный матч дня во Франции завершился неожиданным результатом. «ПСЖ» недавно громил «Лилль» в кубковом поединке, но сегодня не смог забить. «Доги» же свой шанс использовали в середине первого тайма. Никто не мешал Жонатану Иконе убежать в отрыв по правой кромке поля и отыграл на набегавшего Джонатана Дэвида, которому опять же никто не мешал расстрелять ворота. В концовке поединка третье удаление в сезоне получил Неймар за ненужный толчок соперника после свистка.

Все лучшие моменты игры собраны в ролике.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Неймар, Лилль
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