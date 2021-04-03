Неожиданная победа «Лилля» над «ПСЖ» и третье удаление Неймара за сезон - видео

Центральный матч дня во Франции завершился неожиданным результатом. «ПСЖ» недавно громил «Лилль» в кубковом поединке, но сегодня не смог забить. «Доги» же свой шанс использовали в середине первого тайма. Никто не мешал Жонатану Иконе убежать в отрыв по правой кромке поля и отыграл на набегавшего Джонатана Дэвида, которому опять же никто не мешал расстрелять ворота. В концовке поединка третье удаление в сезоне получил Неймар за ненужный толчок соперника после свистка.

Все лучшие моменты игры собраны в ролике.