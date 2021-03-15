Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Дома игроков «ПСЖ» были ограблены во время матча с «Нантом»

15 Марта 2021, 08:59,

Злоумышленники ограбили дома футболистов «ПСЖ» Анхеля ди Марии и Маркиньоса во время поединка 29-го тура чемпионата Франции против «Нанта». Об этом рапортует ESPN.

Согласно информации источника, в момент ограбления родные игроков находились дома, они были взяты в заложники на некоторое время. Правоохранительные органы ведут расследование произошедшего.

Парижский клуб заявил о готовности оказать полную поддержку своим футболистам и их родным.

Напомним, что матч между «ПСЖ» и «Нантом» завершился сенсационным поражением хозяев со счетом 1:2.

После 29 туров подопечные Маурисио Почеттино занимают второе место в Лиге 1, отставая от лидирующего «Лилля» на три балла.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Анхель Ди Мария, Маркиньос
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