«ПСЖ» сенсационно дома проиграл сопернику из зоны вылета

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15 Марта 2021, 01:00,
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Последний матч 29-го тура Лиги 1 принёс главную сенсацию. «ПСЖ» рвал в клочья оборону «Нанта», второй команды с конца таблицы, но мяч упорно не шёл в ворота, а в рамке блистал Альбан Лафон. Все же в конце первого тайма Юлиан Дракслер ударом с линии штрафной открыл счет. Ничто не предвещало беды для парижан, но неточный пас Килиана Мбаппе назад обернулся ответным голом Рандаля Коло-Муани. Спустя 12 минут в контратаке забил уже Саймон. А вот «ПСЖ» будто подменили, с 48-й минуты у ворот гостей можно вспомнить разве что парированный удар Леандро Паредеса - 1:2, это седьмое поражение в Лиге 1 для «ПСЖ», до лидера три очка.
Протокол игры
|(1:0) Дракслер Юлиан 42'
|59' Коло-Муани Рандаль (1:1)
|71' Саймон Мозес (1:2)
Навас Кейлор • Дагба Колин 74' ( Керер Тило ( 74') • Маркиньос Маркос • Кимпембе Преснел • Диалло Абду • Данилу Перейра • Верратти Марко • 67'Ди Мария Анхель 62' ( Паредес Леандро ( 62') • Рафинья Алькантара 48' 56' ( Икарди Мауро ( 56') • Дракслер Юлиан 74' ( Сарабия Пабло ( 74') • Мбаппе Килиан
Запасные: Гуэйе Идрисса • Рико Серхио • Баккер Митчел • Пембеле Тимоте • Кюрзава Левен
Лафон Альбан • Кастеллетто Жан-Шарль • Жиротто Андрей • Паллуа Николя • Коко Маркус • Туре Абдулайе • Чиривелла Педро • Траоре Шарль • 50'Блас Людовик 84' ( Бамба Кадер ( 84') • Коло-Муани Рандаль 84' ( Луза Имран ( 84') • Саймон Мозес 45' 84' ( Эмон Рено ( 84')
Запасные: Кулибали Калифа • Лимбомбе Антони • Петрич Денис • Менди Батиста
14 марта. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: ПСЖ, Нант