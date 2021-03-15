«ПСЖ» сенсационно дома проиграл сопернику из зоны вылета

Последний матч 29-го тура Лиги 1 принёс главную сенсацию. «ПСЖ» рвал в клочья оборону «Нанта», второй команды с конца таблицы, но мяч упорно не шёл в ворота, а в рамке блистал Альбан Лафон. Все же в конце первого тайма Юлиан Дракслер ударом с линии штрафной открыл счет. Ничто не предвещало беды для парижан, но неточный пас Килиана Мбаппе назад обернулся ответным голом Рандаля Коло-Муани. Спустя 12 минут в контратаке забил уже Саймон. А вот «ПСЖ» будто подменили, с 48-й минуты у ворот гостей можно вспомнить разве что парированный удар Леандро Паредеса - 1:2, это седьмое поражение в Лиге 1 для «ПСЖ», до лидера три очка.