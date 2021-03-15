Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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«ПСЖ» сенсационно дома проиграл сопернику из зоны вылета

15 Марта 2021, 01:00,

Последний матч 29-го тура Лиги 1 принёс главную сенсацию. «ПСЖ» рвал в клочья оборону «Нанта», второй команды с конца таблицы, но мяч упорно не шёл в ворота, а в рамке блистал Альбан Лафон. Все же в конце первого тайма Юлиан Дракслер ударом с линии штрафной открыл счет. Ничто не предвещало беды для парижан, но неточный пас Килиана Мбаппе назад обернулся ответным голом Рандаля Коло-Муани. Спустя 12 минут в контратаке забил уже Саймон. А вот «ПСЖ» будто подменили, с 48-й минуты у ворот гостей можно вспомнить разве что парированный удар Леандро Паредеса - 1:2, это седьмое поражение в Лиге 1 для «ПСЖ», до лидера три очка.

Протокол игры  
ПСЖ 1:2 Нант
(1:0) Дракслер Юлиан 42'    
    59' Коло-Муани Рандаль (1:1)
    71' Саймон Мозес (1:2)
Навас Кейлор Дагба Колин   74' (Керер Тило (   74') Маркиньос Маркос Кимпембе Преснел Диалло Абду Данилу Перейра Верратти Марко   67' Ди Мария Анхель   62' (Паредес Леандро (   62') Рафинья Алькантара   48'   56' (Икарди Мауро (   56') Дракслер Юлиан   74' (Сарабия Пабло (   74') Мбаппе Килиан
Запасные: Гуэйе Идрисса Рико Серхио Баккер Митчел Пембеле Тимоте Кюрзава Левен
Лафон Альбан Кастеллетто Жан-Шарль Жиротто Андрей Паллуа Николя Коко Маркус Туре Абдулайе Чиривелла Педро Траоре Шарль   50' Блас Людовик   84' (Бамба Кадер (   84') Коло-Муани Рандаль   84' (Луза Имран (   84') Саймон Мозес   45'   84' (Эмон Рено (   84')
Запасные: Кулибали Калифа Лимбомбе Антони Петрич Денис Менди Батиста
14 марта. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Нант
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