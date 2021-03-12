Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Ди Мария подписал новый контракт с «ПСЖ»

12 Марта 2021, 20:28,

Нападающий «ПСЖ» Анхель ди Мария официально остаётся в столице Франции ещё на год или два. 33-летний аргентинский футболист заключит контракт с чемпионами Лиги 1 до лета 2022 года, при этом у клуба есть опция продления соглашения с ди Марией еще на 12 месяцев.

В конце 2020 года стороны договорились о новой сделке, а подписи были поставлены в пятницу 12 марта. В текущем сезоне Анхель ди Мария  забил пять мячей и 12 раз помогал партнерам забить, выйдя на поле в 27 матчах за парижский коллектив.

«Пари Сен-Жермен» идет на втором месте в чемпионате Франции за 10 туров до завершения сезона. Команда проигрывает «Лиллю» два очка.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Анхель Ди Мария
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