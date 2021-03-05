Пеле: «Мбаппе может быть моим наследником, и я не шучу»

«Король футбола» Пеле пророчит славное будущее форварду «ПСЖ» Килиану Мбаппе, который за свою короткую карьеру добился большего, чем очень многие футболисты за всю жизнь.

- Мбаппе может быть моим наследником, и я не шучу, - приводит слова Пеле Sportweek издания La Gazzetta dello Sport. - Я вижу в нем много своих сильных качеств, в частности скоростной дриблинг. Он нападающий, умеющий мгновенно принимать решение. Получая мяч, он уже знает, что будет делать дальше, куда следует бежать и в каком ключе повернуть игру. Это важные характеристики в современном футболе.

В 31 матче сезона Мбаппе забил 23 гола.