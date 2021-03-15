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Непонятное поражение «ПСЖ» в матче против «Нанта» - видео

15 Марта 2021, 09:02,

В воскресенье «ПСЖ» играл против «Нанта» в матче, по итогам которого мог вернуться на первое место. В первом тайме парижане постоянно «висели» на воротах противника и обеспечивали работой Альбана Лафона. Но и он не выручил по итогам красивой комбинации соперника по центру с отскоком мяча в штрафную и удара Юлиана Дракслера в касание впритирку с правой штангой. Второй тайм столичная команда провалила. При построении атаки от своих ворот грубо ошибся Килиан Мбаппе, непонятно кума адресовавший пас назад, и Рандаль Коло-Муани расстрелял ворота. На 71-й минуте оборона чемпионов вовсе пропустила вертикальный пас от голкипера. Коло-Муани умчался в отрыв и прострелил на пустой угол ворот на Саймона.

Голы и неиспользованные моменты представлены вашему вниманию.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Нант
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