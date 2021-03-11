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Ди Мария получит новый контракт с «ПСЖ»

11 Марта 2021, 20:55,

После прохода «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов руководство «ПСЖ» приняло решение продлить контракт с 33-летним игроком линии атаки Анхелем ди Марией. По данным RMC, новое соглашение будет рассчитано на один сезон. На данный момент аргентинец может остаться без клуба уже ближайшим летом.

В текущем сезоне ди Мария вышел на поле в 27 матчах в составе чемпионов Франции, в которых пять отправлял мяч в ворота соперников и отметился 12 результативными передачами.

За свою карьеру ди Мария успел поиграть за «Росарио Сентраль», «Бенфику», мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед». В «ПСЖ» он выступает с 2015 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ПСЖ, Анхель Ди Мария
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