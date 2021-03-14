«ПСЖ» запретил Паредесу говорить о Месси

«ПСЖ» активно пытается заполучить форварда «Барселоны» Лионеля Месси, который 30 июня может стать свободным агентом. Вот только игроку парижан Леандро Паредесу запрещено обсуждать эту тему. Об этом заявил сам экс-футболист «Зенита». В январе Паредес прямым текстом объявил о намерении его клуба усилиться Месси, что крайне отрицательно восприняли в стане «ПСЖ».

- Меня попросили больше на эту тему не говорить, - сказал Паредес Le Journal Du Dimanche. - Не всем нравится то, что я говорю. Кое-кто находит в моих словах неуважение. Пускай, не проблема. Только Месси в итоге придется решать в конце сезона, что делать в дальнейшем.

Напомним, что Лионель Месси пытался покинуть «Барселону» по окончанию прошлого сезона, но был вынужден остаться и отработать свой контракт до конца.