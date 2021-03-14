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«ПСЖ» запретил Паредесу говорить о Месси

14 Марта 2021, 23:47,

«ПСЖ» активно пытается заполучить форварда «Барселоны» Лионеля Месси, который 30 июня может стать свободным агентом. Вот только игроку парижан Леандро Паредесу запрещено обсуждать эту тему. Об этом заявил сам экс-футболист «Зенита». В январе Паредес прямым текстом объявил о намерении его клуба усилиться Месси, что крайне отрицательно восприняли в стане «ПСЖ».

- Меня попросили больше на эту тему не говорить, - сказал Паредес Le Journal Du Dimanche. - Не всем нравится то, что я говорю. Кое-кто находит в моих словах неуважение. Пускай, не проблема. Только Месси в итоге придется решать в конце сезона, что делать в дальнейшем.

Напомним, что Лионель Месси пытался покинуть «Барселону» по окончанию прошлого сезона, но был вынужден остаться и отработать свой контракт до конца.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, ПСЖ, Лионель Месси
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