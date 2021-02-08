Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»

Полузащитник «Монако» Александр Головин в воскресенье вечером блеснул в чемпионате Франции. В матче против «Нима» российский футболист оформил хет-трик и результативную передачу, благодаря чему его команда победила со счётом 4:3. Главный редактор сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Алексей Антоненко высказался по поводу реакции на подвиги Головина спортивного общества в России.

- Если в жизни расстояние от любви до ненависти измеряется одним шагом, то в футболе расстояние между героем и неудачником может измеряться одним матчем, одним таймом или даже одним эпизодом. В воскресенье российское футбольное общество превознесло Александра Головина чуть ли не до небес. В Telegram-каналах журналисты начали писать о «золотых активах», Дмитрий Губерниев назвал Головина принцем, Андрей Червиченко уже видит полузащитника в чемпионатах Испании или Англии в следующем сезоне…

После одного матча о Головине говорят как о лидере сборной России, как о самом ценном футболисте своего поколения, Александра стали противопоставлять Алексею Миранчуку… В один миг все будто забыли о той критике, которая звучала в адрес Головина в последние пару лет. А ведь даже с учётом воскресных четырёх результативных действий показатели Головина в «Монако», мягко говоря, слабые – 11 голов да 12 ассистов в 74 матчах. Это точно не то, на что рассчитывали монегаски, платя ЦСКА 30 миллионов евро.

Головин в воскресенье действительно выдал красочное выступление, и я нисколько не хочу умалять его заслуг в конкретном поединке. Но давайте будем объективными – это был всего лишь один матч. И против кого? Против «Нима», который занимает последнее место в таблице чемпионата Франции и является единственной командой Лиги 1, в среднем пропускающей более двух голов за игру.

Даже сам Головин уже успел высказаться и попросил не переоценивать его выступление в матче против «Нима». Так давайте же прислушаемся к футболисту и не будем оказывать на него дополнительного давления такими вот громкими оценками. Александру сейчас нужно обрести стабильность, чтобы приносить пользу «Монако» от матча к матчу, а не время от времени. Но судя по реакции в России складывается ощущение, что Головину уже можно заканчивать карьеру. В Катлане заказывают памятник…

И всё это наше «из крайности в крайность». Слишком уж любят журналисты и эксперты торопливо делать выводы и оценки. Алексей Миранчук забивает победный гол в кубковом матче с «Лацио», и его тут же хвалят журналисты во всех Telegram-каналах, не обращая внимание на тот факт, что полузащитник в целом из игры команды выпадал. Или взять пример Александра Кокорина. Футболист дебютировал в Серии А в сложном матче против «Интера», когда соперник вёл 2:0, и игра была закрытой. Кокорину было сложно себя как-то проявить за двадцать отведённых ему минут, но это не помешало ему столкнуться с критикой на родине. Игорь Червиченко назвал дебют Кокорина серым, а у Дмитрия Губерниева форвард на поле собирал фиалки…

Можно критиковать и хвалить футболистов, но подходить к этому нужно взвешенно и объективно. А превозносить игрока до героя после удачного матча и опускать до неудачника после плохого матча - разве это правильно? Наверное, нет. Но это так по-нашему…