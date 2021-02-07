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Хет-трик и голевая передача Головина принесли «Монако» три очка

07 Февраля 2021, 18:51,

Матч «Монако» против главного аутсайдера Лиги 1, «Нима», получился самым результативным в 24-м туре. Монегаски, которые выдают лучший отрезок сезона, пропустили сразу три мяча, но благодаря хет-трику Александра Головина и его голевой передачей добились победы со счетом 4:3. Так россиянин отпраздновал возвращение в основу. Уже в самом дебюте Головин в падении в непростой ситуации открыл счет, а вскоре удвоил перевес своей команды выстрелом с острого угла. Третий гол был забит со штрафного. На 87-й минуте его заменили.

«Монако» догнал «ПСЖ» на третьем месте.

В отличие от «Нима» три гола «Ниццы» в ворота «Анже» (3:0) стали победными. «Монпелье» забил еще больше «Дижону» (4:2). Также «Сент-Этьен» одолел «Метц» - 1:0.

Протокол игры  
Ним 3:4 Монако
    3' Головин Александр (0:1)
    12' Головин Александр (0:2)
(1:2) До Лука 23'    
(2:2) Ферхат Зинедин 32'    
    62' Головин Александр (2:3)
    78' Фолланд Кевин (2:4)
(3:4) Элиассон Никлас 81'    
Рейне Батист Алакуш Софьян Бриансон Антони Мигель Флориан Мелинг Биргер   37' До Лука Ферхат Зинедин Кубас Андрес   72' (Элиассон Никлас (   72') Бенрау Яссин   86' (Дулевич Харис (   86') Рипар Рено   72' (Фомба Ламин (   72') Коне Мусса II   66' (Ру Нолан (   66')
Запасные: Пакье Гаэтан Мажуга Марко Уэда Наомиси Бюрнер Патрик Назих Амджад
Лекомт Бенжамен Сидибе Джибриль Марипан Гильермо Бадьяшиль Бенуа   58' Балло-Туре Фоде   4'   64' (Кайо Энрике (   64') Диоп Софьян   46' (Дьятта Крепен (   46') Фофана Юссуф   56' (Фабрегас Сеск (   56') Чуамени Орельен Головин Александр   87' (Агилар Рубен (   87') Фолланд Кевин Бен-Йеддер Виссам   56' (Йоветич Стеван (   56')
Запасные: Дисаси Аксель Пеллегри Пьетро Маецки Радослав Матсима Крислен
07 февраля. Стадион "Дес Костьерес".
Протокол игры  
Монпелье 4:2 Дижон
    5' Кулибали Сену (0:1)
(1:1) Лаборд Гаэтан 48'    
(2:1) Лаборд Гаэтан 56'    
(3:1) Саванье Тежи 61'    
    88' Конате Мусса (3:2)
(4:2) 90'    
Омлин Йонас Суке Арно   81' (Шкулетич Петар (   81') Илтон Виторино Конгре Даниэль Ристич Михайло Ферри Жордан   57' (Самбья Саломон (   57') Мавидиди Стефи   81' (Шотар Жорис (   81') Молле Флоран   39'   67' (Вахи Элю (   67') Саванье Тежи Лаборд Гаэтан Делор Анди   31'   67' (Ле Таллек Дамьен (   67'   86')
Запасные: Коцца Николя Долли Киган Карвалью Матис Видаль Клеман
Расьоппи Антони Боэ Саша Манга Экеле Кулибали Сену   44'   69' Музинга Нгонда   64' (Добре Михай (   64') Ндонг Ибраим Лаутоа Веслей Эбимбе Эрик   74' (Шейх Пап (   74') Шуиар Мунир   63' (Саммаритано Фредерик (   63') Целина Берсант   64' (Шафик Фуад (   64') Бальде Мама   27'   85' (Конате Мусса (   85')
Запасные: Чала Анибаль Мари Жордан Альягбе Сатурнин Панзо Джонатан
07 февраля. Стадион "Стад де ля Моссон".
Протокол игры  
Ницца 3:0 Анже
(1:0) Думбия Сулейман 10'    
(2:0) Маолида Мизиан 17'    
(3:0) Гуйри Амин 83'    
Бенитес Вальтер Пельмар Анди Тодибо Жан-Клер   15'   87' (Бамбу Робсон (   87') Салиба Вильям Камара Ассан Клод-Морис Алексис Будауи Хишем   77' (Тюрам Кефрен (   77') Лис-Мелу Пьерр   65' (Шнайдерлин Морган (   65') Лопеш Рони   65' (Ндой Дан (   65') Гуйри Амин   36' Маолида Мизиан
Запасные: Кардинал Йоан Данилюк Флавиус Труйе Алексис Нсоки Стенли
Бернардони Поль Манко Венсан Траоре Исмаэль Томас Ромен Думбия Сулейман Амаду Ибрагим   33'   63' (Тиуб Сада (   63') Мангани Томас Кабо Джимми   75' (Чо Мохамед-Али (   75') Фюльжини Анжело   62' (Капелле Пьеррик (   62') Буфаль Софьян   62' (Кулибали Лассана (   62') Дьони Луа   75' (Лаж Матиас (   75')
Запасные: Бамба Абдулайе Эль-Мелали Фарид Бютель Людовик Бобишон Антонен
07 февраля. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).


 

Протокол игры  
Сент-Этьен 1:0 Метц
(1:0) Куяте Кики 14'    
Мулен Жесси Колодзейчак Тимоти   73' Мукуди Ароль Сиссе Папе Абу Гурна-Дуат Лукас Буанга Денис Камара Махди Неу Иван   77' (Трауко Мигель (   77') Монне-Паке Кевин   64' (Юссуф Зейду (   64') Амума Ромен   37'   52' (Норден Арно (   52') Модест Антони   77' (Муэффек Аймен (   77')
Запасные: Грин Этьен Соу Сайду Хазри Вахби Аби Шарль Будебуз Ряд
Укидья Александр Бронн Дилан Куяте Кики Бойе Джон Сентонз Фабьен   73' Маига Хабиб   26' Сарр Пап Юдоль Матьё Булая Фарид Эмброуз Тьерри   58' (Гуйе Ламин (   58') Вагнер да Силва
Запасные: Делен Тома Яд Папа Ндиага Кайяр Марк-Орель Лейя-Исека Аарон Траоре Бубакар Ангбан Викторьен Мазиз Юссеф Фофана Мамаду
07 февраля. Стадион "Жоффруа Гишар" (Сент-Этьен).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Монако, Александр Головин, Ним
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Комментарии (2)
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0
KLINSMANN
07 Февраля 2021, 18:57
Красавчег!!!!
0
Misha_diablo_football
07 Февраля 2021, 18:54

Санька встанька на коньке горбунке....

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