Хет-трик и голевая передача Головина принесли «Монако» три очка

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07 Февраля 2021, 18:51,
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Матч «Монако» против главного аутсайдера Лиги 1, «Нима», получился самым результативным в 24-м туре. Монегаски, которые выдают лучший отрезок сезона, пропустили сразу три мяча, но благодаря хет-трику Александра Головина и его голевой передачей добились победы со счетом 4:3. Так россиянин отпраздновал возвращение в основу. Уже в самом дебюте Головин в падении в непростой ситуации открыл счет, а вскоре удвоил перевес своей команды выстрелом с острого угла. Третий гол был забит со штрафного. На 87-й минуте его заменили.
«Монако» догнал «ПСЖ» на третьем месте.
В отличие от «Нима» три гола «Ниццы» в ворота «Анже» (3:0) стали победными. «Монпелье» забил еще больше «Дижону» (4:2). Также «Сент-Этьен» одолел «Метц» - 1:0.
Протокол игры
|3' Головин Александр (0:1)
|12' Головин Александр (0:2)
|(1:2) До Лука 23'
|(2:2) Ферхат Зинедин 32'
|62' Головин Александр (2:3)
|78' Фолланд Кевин (2:4)
|(3:4) Элиассон Никлас 81'
Рейне Батист • Алакуш Софьян • Бриансон Антони • Мигель Флориан • Мелинг Биргер • 37'До Лука • Ферхат Зинедин • Кубас Андрес 72' ( Элиассон Никлас ( 72') • Бенрау Яссин 86' ( Дулевич Харис ( 86') • Рипар Рено 72' ( Фомба Ламин ( 72') • Коне Мусса II 66' ( Ру Нолан ( 66')
Запасные: Пакье Гаэтан • Мажуга Марко • Уэда Наомиси • Бюрнер Патрик • Назих Амджад
Лекомт Бенжамен • Сидибе Джибриль • Марипан Гильермо • Бадьяшиль Бенуа • 58'Балло-Туре Фоде 4' 64' ( Кайо Энрике ( 64') • Диоп Софьян 46' ( Дьятта Крепен ( 46') • Фофана Юссуф 56' ( Фабрегас Сеск ( 56') • Чуамени Орельен • Головин Александр 87' ( Агилар Рубен ( 87') • Фолланд Кевин • Бен-Йеддер Виссам 56' ( Йоветич Стеван ( 56')
Запасные: Дисаси Аксель • Пеллегри Пьетро • Маецки Радослав • Матсима Крислен
07 февраля. Стадион "Дес Костьерес".
Протокол игры
|5' Кулибали Сену (0:1)
|(1:1) Лаборд Гаэтан 48'
|(2:1) Лаборд Гаэтан 56'
|(3:1) Саванье Тежи 61'
|88' Конате Мусса (3:2)
|(4:2) 90'
Омлин Йонас • Суке Арно 81' ( Шкулетич Петар ( 81') • Илтон Виторино • Конгре Даниэль • Ристич Михайло • Ферри Жордан 57' ( Самбья Саломон ( 57') • Мавидиди Стефи 81' ( Шотар Жорис ( 81') • Молле Флоран 39' 67' ( Вахи Элю ( 67') • Саванье Тежи • Лаборд Гаэтан • Делор Анди 31' 67' ( Ле Таллек Дамьен ( 67' ) 86'
Запасные: Коцца Николя • Долли Киган • Карвалью Матис • Видаль Клеман
Расьоппи Антони • Боэ Саша • Манга Экеле • Кулибали Сену 44' • 69'Музинга Нгонда 64' ( Добре Михай ( 64') • Ндонг Ибраим • Лаутоа Веслей • Эбимбе Эрик 74' ( Шейх Пап ( 74') • Шуиар Мунир 63' ( Саммаритано Фредерик ( 63') • Целина Берсант 64' ( Шафик Фуад ( 64') • Бальде Мама 27' 85' ( Конате Мусса ( 85')
Запасные: Чала Анибаль • Мари Жордан • Альягбе Сатурнин • Панзо Джонатан
07 февраля. Стадион "Стад де ля Моссон".
Протокол игры
|(1:0) Думбия Сулейман 10'
|(2:0) Маолида Мизиан 17'
|(3:0) Гуйри Амин 83'
Бенитес Вальтер • Пельмар Анди • Тодибо Жан-Клер 15' 87' ( Бамбу Робсон ( 87') • Салиба Вильям • Камара Ассан • Клод-Морис Алексис • Будауи Хишем 77' ( Тюрам Кефрен ( 77') • Лис-Мелу Пьерр 65' ( Шнайдерлин Морган ( 65') • Лопеш Рони 65' ( Ндой Дан ( 65') • Гуйри Амин • 36'Маолида Мизиан
Запасные: Кардинал Йоан • Данилюк Флавиус • Труйе Алексис • Нсоки Стенли
Бернардони Поль • Манко Венсан • Траоре Исмаэль • Томас Ромен • Думбия Сулейман • Амаду Ибрагим 33' 63' ( Тиуб Сада ( 63') • Мангани Томас • Кабо Джимми 75' ( Чо Мохамед-Али ( 75') • Фюльжини Анжело 62' ( Капелле Пьеррик ( 62') • Буфаль Софьян 62' ( Кулибали Лассана ( 62') • Дьони Луа 75' ( Лаж Матиас ( 75')
Запасные: Бамба Абдулайе • Эль-Мелали Фарид • Бютель Людовик • Бобишон Антонен
07 февраля. Стадион "Альянц Ривьера" (Ницца).
Протокол игры
|Сент-Этьен
|1:0
|Метц
|(1:0) Куяте Кики 14'
Мулен Жесси • Колодзейчак Тимоти • 73'Мукуди Ароль • Сиссе Папе Абу • Гурна-Дуат Лукас • Буанга Денис • Камара Махди • Неу Иван 77' ( Трауко Мигель ( 77') • Монне-Паке Кевин 64' ( Юссуф Зейду ( 64') • Амума Ромен 37' 52' ( Норден Арно ( 52') • Модест Антони 77' ( Муэффек Аймен ( 77')
Запасные: Грин Этьен • Соу Сайду • Хазри Вахби • Аби Шарль • Будебуз Ряд
Укидья Александр • Бронн Дилан • Куяте Кики • Бойе Джон • Сентонз Фабьен • 73'Маига Хабиб • 26'Сарр Пап • Юдоль Матьё • Булая Фарид • Эмброуз Тьерри 58' ( Гуйе Ламин ( 58') • Вагнер да Силва
Запасные: Делен Тома • Яд Папа Ндиага • Кайяр Марк-Орель • Лейя-Исека Аарон • Траоре Бубакар • Ангбан Викторьен • Мазиз Юссеф • Фофана Мамаду
07 февраля. Стадион "Жоффруа Гишар" (Сент-Этьен).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Монако, Александр Головин, Ним
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