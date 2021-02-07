Хет-трик и голевая передача Головина принесли «Монако» три очка

Матч «Монако» против главного аутсайдера Лиги 1, «Нима», получился самым результативным в 24-м туре. Монегаски, которые выдают лучший отрезок сезона, пропустили сразу три мяча, но благодаря хет-трику Александра Головина и его голевой передачей добились победы со счетом 4:3. Так россиянин отпраздновал возвращение в основу. Уже в самом дебюте Головин в падении в непростой ситуации открыл счет, а вскоре удвоил перевес своей команды выстрелом с острого угла. Третий гол был забит со штрафного. На 87-й минуте его заменили.

«Монако» догнал «ПСЖ» на третьем месте.

В отличие от «Нима» три гола «Ниццы» в ворота «Анже» (3:0) стали победными. «Монпелье» забил еще больше «Дижону» (4:2). Также «Сент-Этьен» одолел «Метц» - 1:0.



