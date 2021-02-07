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Фолланд: «Головин – фантастический игрок»

07 Февраля 2021, 20:38,

Форвард «Монако» Кевин Фолланд высказался о российском полузащитнике Александре Головине, оформившем хет-трик в ворота «Нима» (4:3).

«Головин – фантастический игрок, об этом свидетельствуют три гола «Ниму» и голевая передача. Очевидно, что он стал лучшим игроком матча. Нелегко провести всю игру, когда ты совсем недавно восстановился от травмы. Тренер и медицинский персонал много работают с Александром, чтобы он смог без проблем проводить по 90 минут на поле. Он возвращается поступательно, сегодня Александр сыграл 80 минут на очень высоком уровне, мы верим в него», - приводит слова Фолланда пресс-служба «Монако».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Монако, Кевин Фолланд, Александр Головко
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