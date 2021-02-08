Головин - лучший игрок 24 тура Лиги 1 по версии WhoScored

Полузащитник Александр Головин, играющий в составе «Монако», включен в символическую сборную 24-го тура чемпионата Франции по версии WhoScored.

Эксперты издания оценили выступление российского хавбека в 10 баллов - это самая высокая из возможных оценок. Никто из игроков, кроме Александра, не получил в 24-м туре более 9,2 балла.

Во встрече против «Нима» Головин оформил хет-трик и отдал результативную передачу. Матч завершился победой монегасков со счетом 4:3.

В текущем сезоне французского чемпионата Александр провел девять поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре результативные передачи.