Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Головин - лучший игрок 24 тура Лиги 1 по версии WhoScored

08 Февраля 2021, 11:36,

Полузащитник Александр Головин, играющий в составе «Монако», включен в символическую сборную 24-го тура чемпионата Франции по версии WhoScored.

Эксперты издания оценили выступление российского хавбека в 10 баллов - это самая высокая из возможных оценок. Никто из игроков, кроме Александра, не получил в 24-м туре более 9,2 балла.

Во встрече против «Нима» Головин оформил хет-трик и отдал результативную передачу. Матч завершился победой монегасков со счетом 4:3.

В текущем сезоне французского чемпионата Александр провел девять поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре результативные передачи.

 
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Александр Головин
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