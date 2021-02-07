Ковач: «Головин – лучший игрок сегодняшнего матча»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач оценил игру полузащитника Александра Головина в матче с «Нимом» (4:3).

«Головин сыграл хорошо. Это невероятный футболист, я очень рад за него. Он вышел в стартовом составе впервые за долгое время. Это правда, что он бьет невероятно, помимо этого, Александр отдает ещё и прекрасные передачи. Головин – лучший игрок сегодняшнего матча, в этом нет никаких сомнений», - цитирует Ковача пресс-служба «Монако».

Отметим, что Головин забил три гола и отдал одну голевую передачу в матче с «Нимом». После 24-х туров «Монако» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции.