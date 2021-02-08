Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Фабрегас отреагировал на хет-трик Головина

08 Февраля 2021, 08:21,

Опытный испанский хавбек Сеск Фабрегас, выступающий за «Монако», обратился к своему одноклубнику Александру Головину после матча с «Нимом» (4:3). В прошедшей встрече россиянин отметился тремя забитыми мячами и результативным пасом.

«Это мой взгляд, который направлен на тебя, после твоего первого хет-трика в карьере», - гласит сообщение футболиста в «Инстаграме».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Головин сыграл девять матчей, забил четыре гола и сделал четыре ассиста.

По итогам 24 туров Лиги 1 монегаски набрали 48 баллов и располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице. «Монако» отстает от лидирующего «Лилля» на шесть очков.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Александр Головин, Сеск Фабрегас
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