Фабрегас отреагировал на хет-трик Головина

Опытный испанский хавбек Сеск Фабрегас, выступающий за «Монако», обратился к своему одноклубнику Александру Головину после матча с «Нимом» (4:3). В прошедшей встрече россиянин отметился тремя забитыми мячами и результативным пасом.

«Это мой взгляд, который направлен на тебя, после твоего первого хет-трика в карьере», - гласит сообщение футболиста в «Инстаграме».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Головин сыграл девять матчей, забил четыре гола и сделал четыре ассиста.

По итогам 24 туров Лиги 1 монегаски набрали 48 баллов и располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице. «Монако» отстает от лидирующего «Лилля» на шесть очков.