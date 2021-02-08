Российский хавбек Александр Головин включен в символическую сборную 24-го тура французской Лиги 1 по версии L'Equipe.

Во вчерашнем гостевом поединке против «Нима» полузащитник «Монако» забил три гола и сделал результативную передачу. Встреча завершилась триумфом монегасков со счетом 4:3.

Ранее WhoScored признал Александра лучшим игроком 24-го тура Лиги 1. Россиянин получил оценку 10 за свое выступление. Это самый высокий балл из возможных.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Головин сыграл девять поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре голевые передачи.