«Атлетико» - «Реал Сосьедад»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 37-го тура чемпионата Испании по футболу «Атлетико» играет против «Реал Сосьедада».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Атлетико М - Реал Сосьедад
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Протокол игры
Ремиро Алехандро•Ариц Элустондо•Субельдия Игор•Ле Норман Робен•Муньос Айхен•Мерино Микель•Субименди Мартин•Ильяраменди Асьер•Оярсабаль Микель•Кубо Такефуса•Сорлот Александр
28 мая. Стадион "Цивитас Метрополитано".
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