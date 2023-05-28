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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» - «Реал Сосьедад»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

28 Мая 2023 • 19:30 Комментировать
Атлетико М
0:0
Реал Сосьедад
1 2.25 X 3.15 2 3.55
1-й тайм

В рамках 37-го тура чемпионата Испании по футболу «Атлетико» играет против «Реал Сосьедада».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Атлетико М0:0Реал Сосьедад
Грбич ИвоХименес ХосеВитсель АксельЭрмосо МариоМолина НауэльДе Пауль РодригоКоке ХорхеНьигес СаульРегилон СерхиоГризманн АнтуанКарраско Янник
Запасные: Ривас Пабло БарриосСавич СтефанДоэрти МэттКондогбия ЖоффрейМората АльвароКорреа АнхельГомис Антонио
Ремиро АлехандроАриц ЭлустондоСубельдия ИгорЛе Норман РобенМуньос АйхенМерино МикельСубименди МартинИльяраменди АсьерОярсабаль МикельКубо ТакефусаСорлот Александр
Запасные: Фернандес КарлосРико ДиегоГоросабел АндониГевара АндерБраис МендесБарренечеа АндерСубиаурре АндониЧо Мохамед-АлиСола АлексПачеко ХонТуррьентес БеньятНаварро Роберто
28 мая. Стадион "Цивитас Метрополитано".
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Евро-Футбол.Ру,
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АТЛЕТИКО М РЕАЛ СОСЬЕДАД
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