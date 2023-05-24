Ильяраменди покинет «Реал Сосьедад» в конце сезона

Полузащитник «Реал Сосьедада» Асьер Ильяраменди покинет свою команду в конце сезона. По информации от журналиста Фабрицио Романо, хавбек уйдёт на правах свободного агента, так как не договорился с басками по поводу продления истекающего контракта.

Напомним, Ильяраменди ранее защищал цвета мадридского «Реала», где несколько раз становился победителем Лиги чемпионов. Ближайшим летом футболист будет доступен на трансферном рынке на правах свободного агента.

33-летний Ильяраменди в нынешнем сезоне отметился одним голом в чемпионате Испании. О претендентах на трансфер опытного полузащитника пока не сообщается.