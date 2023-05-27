Сересо верит в Симеоне

Энрике Сересо отметил 21 год с того момента, как он возглавил мадридский «Атлетико», выведя его из ямы, в которую его загнал предыдущий президент, сумасбродный Хесус Хиль. Выступая по поводу годовщины, Сересо заявил, что полностью поддерживает Диего Симеоне, который возглавляет клуб с 2011 года.

- Он прекрасно работает, он заслуживает все наше доверие, а также наших фанатов. Мы не лучшим образом начали сезон, но во второй половине чемпионата выступаем лучше. Наша цель - вернуться к завоеваниям трофеев, - цитирует слова Сересо итальянское новостное агентство ITASportPress.