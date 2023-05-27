Фанаты «Атлетико» призывают к протесту против президента «Реала»

В воскресенье вечером «Атлетико» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Реала Сосьедад». В преддверии этого поединка ассоциация фанатов «Атлетико» призвала других поклонников клуба к протесту против президента «Реала» Флорентино Переса. Поводом стал арест болельщиков «матрасников», которые ране вывесили в городе чучело в футболке Винисиуса Жуниора. Очевидно, фанаты «Атлетико» считают, что Перес приложил к арестам свою руку.

На текущий момент «Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. От второго «Реала» «матрасники» отстают на одно очко.