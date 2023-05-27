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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фанаты «Атлетико» призывают к протесту против президента «Реала»

27 Мая 2023 • 14:50 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Сосьедад
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28.05 20:00

В воскресенье вечером «Атлетико» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Реала Сосьедад». В преддверии этого поединка ассоциация фанатов «Атлетико» призвала других поклонников клуба к протесту против президента «Реала» Флорентино Переса. Поводом стал арест болельщиков «матрасников», которые ране вывесили в городе чучело в футболке Винисиуса Жуниора. Очевидно, фанаты «Атлетико» считают, что Перес приложил к арестам свою руку.

На текущий момент «Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. От второго «Реала» «матрасники» отстают на одно очко.  

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Реал Мадрид Атлетико Мадрид Флорентино Перес
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АТЛЕТИКО М РЕАЛ СОСЬЕДАД
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