Давид Сильва выбыл до конца сезона

Полузащитник клуба «Реал Сосьедад» Давид Сильва пропустит остаток нынешнего сезона из-за травмы колена.

По информации Mundo Deportivo, восстановление 37-летнего испанца займёт несколько недель, поэтому он не сможет помочь своей команде в оставшихся двух матчах чемпионата Испании против мадридского «Атлетико» и «Севильи».

В нынешнем сезоне Сильва провёл за «Реал Сосьедад» 34 матча, забил три гола и отдал семь результативных передач.

После 36 туров чемпионата Испании «Реал Сосьедад» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 68 очков. Для попадания в следующий розыгрыш Лиги чемпионов в оставшихся матчах команде Сильвы необходимо набрать два очка.