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Чемпионат Испании. Ла Лига

Давид Сильва выбыл до конца сезона

25 Мая 2023 • 17:17 Комментировать
Атлетико М
...
Реал Сосьедад
28.05 20:00

Полузащитник клуба «Реал Сосьедад» Давид Сильва пропустит остаток нынешнего сезона из-за травмы колена.  

По информации Mundo Deportivo, восстановление 37-летнего испанца займёт несколько недель, поэтому он не сможет помочь своей команде в оставшихся двух матчах чемпионата Испании против мадридского «Атлетико» и «Севильи».

В нынешнем сезоне Сильва провёл за «Реал Сосьедад» 34 матча, забил три гола и отдал семь результативных передач.

После 36 туров чемпионата Испании «Реал Сосьедад» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 68 очков. Для попадания в следующий розыгрыш Лиги чемпионов в оставшихся матчах команде Сильвы необходимо набрать два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Давид Сильва
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АТЛЕТИКО М РЕАЛ СОСЬЕДАД
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