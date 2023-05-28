«Атлетико» обыграл «Реал Сосьедад» и сократил отставание от «Реала» до одного очка

Завершился матч 37-го тура чемпионата Испании между мадридским «Атлетико» и «Реал Сосьедадом». Столичный клуб одержал победу со счётом 2:1.

На 36-й минуте хозяев поля точным ударом в нижний гол вывел вперёд французский нападающий Антуан Гризманн. На 73-й минуте Науэль Молина удвоил преимущество своей команды точным ударом в дальний угол. Окончательный счёт на табло установил нападающий Александр Сорлот.

Таким образом, «матрасники» за тур до конца чемпионата занимают третье место в турнирной таблице, отставая от «Реала» на один балл. «Реал Сосьедад» же закончит Ла лигу на четвёртой позиции и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.