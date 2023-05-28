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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» обыграл «Реал Сосьедад» и сократил отставание от «Реала» до одного очка

28 Мая 2023 • 21:55 Комментировать
Атлетико М
2:1
Реал Сосьедад
окончен
Завершился матч 37-го тура чемпионата Испании между мадридским «Атлетико» и «Реал Сосьедадом». Столичный клуб одержал победу со счётом 2:1.

На 36-й минуте хозяев поля точным ударом в нижний гол вывел вперёд французский нападающий Антуан Гризманн. На 73-й минуте Науэль Молина удвоил преимущество своей команды точным ударом в дальний угол. Окончательный счёт на табло установил нападающий Александр Сорлот. 

Таким образом, «матрасники» за тур до конца чемпионата занимают третье место в турнирной таблице, отставая от «Реала» на один балл. «Реал Сосьедад» же закончит Ла лигу на четвёртой позиции и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.

Протокол игры  
Атлетико М2:1Реал Сосьедад
(1:0) Гризманн Антуан37'  
(2:0) Молина Науэль73'  
  88'Сорлот Александр (2:1)
Грбич ИвоВитсель АксельХименес ХосеЭрмосо Марио  63'Молина НауэльРегилон Серхио 70' (Корреа Анхель ( 70') Ньигес СаульКоке ХорхеДе Пауль Родриго  59' 80' (Ривас Пабло Барриос ( 80') Карраско ЯнникГризманн Антуан
Запасные: Савич СтефанДоэрти МэттКондогбия ЖоффрейМората АльвароГомис Антонио
Ремиро АлехандроАриц Элустондо  55' 60' (Браис Мендес ( 60') Субельдия ИгорЛе Норман РобенМуньос АйхенСубименди МартинКубо Такефуса 71' (Фернандес Карлос ( 71') Ильяраменди Асьер 71' (Чо Мохамед-Али ( 71') Мерино Микель  27' 60' (Барренечеа Андер ( 60') Оярсабаль Микель 60' (Горосабел Андони ( 60') Сорлот Александр
Запасные: Рико ДиегоГевара АндерСубиаурре АндониСола АлексПачеко ХонТуррьентес БеньятНаварро Роберто
28 мая. Стадион "Цивитас Метрополитано".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Реал Сосьедад
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