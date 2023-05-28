«Атлетико» обыграл «Реал Сосьедад» и сократил отставание от «Реала» до одного очка

На 36-й минуте хозяев поля точным ударом в нижний гол вывел вперёд французский нападающий Антуан Гризманн. На 73-й минуте Науэль Молина удвоил преимущество своей команды точным ударом в дальний угол. Окончательный счёт на табло установил нападающий Александр Сорлот.
Таким образом, «матрасники» за тур до конца чемпионата занимают третье место в турнирной таблице, отставая от «Реала» на один балл. «Реал Сосьедад» же закончит Ла лигу на четвёртой позиции и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.
Протокол игры
|(1:0) Гризманн Антуан37'
|(2:0) Молина Науэль73'
|88'Сорлот Александр (2:1)
Ремиро Алехандро•Ариц Элустондо 55'60' (Браис Мендес (60') •Субельдия Игор•Ле Норман Робен•Муньос Айхен•Субименди Мартин•Кубо Такефуса71' (Фернандес Карлос (71') •Ильяраменди Асьер71' (Чо Мохамед-Али (71') •Мерино Микель 27'60' (Барренечеа Андер (60') •Оярсабаль Микель60' (Горосабел Андони (60') •Сорлот Александр
28 мая. Стадион "Цивитас Метрополитано".
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