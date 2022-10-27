Симеоне: «Я останусь в «Атлетико», чтобы выиграть Лигу чемпионов»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о своих планах на будущее. Напомним, вчера вечером «матрасники» сыграли вничью с леверкузенским «Байером» и потеряли математические шансы на выход из группы в Лиге чемпионов. Помимо «фармацевтов», «Атлетико» противостояли «Брюгге» и «Порту», которые как раз и заработали путёвку в плей-офф.

«Покину ли я «Атлетико»? Нет, я останусь в клубе, хотя это самый тяжёлый момент моей тренерской карьеры в этой команде. Я останусь, чтобы в будущем выиграть то, чего нам не хватает. Например, Лигу чемпионов», – заявил Симеоне на пресс-конференции после матча.

В испанской Ла Лиге мадридский «Атлетико» располагается на третьем месте.