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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» в концовке ушёл от поражения в игре с «Кадисом», но пропустил снова

29 Октября 2022 • 19:18 Комментировать (4)
Кадис
3:2
Атлетико М
окончен

«Кадис», второй коллектив с конца таблицы Ла Лиги, дал настоящий бой «Атлетико». Встреча получилась примерно равной, но при этом аутсайдер вел почти всё время. Уже на первой минуте Тео Бонгонда поразил ворота мадридцев, а в концовке Алекс Фернандес удвоил перевес. Подопечные Диего Симеоне, казалось, успели спасти игру после автогола и удара Жоау Фелиша - 2:2. Судья добавил 8 минут, Фелиш мог стать героем дня, но головой пробил рядом с каркасом, а вот соперник в быстрой атаке добился своего - Рубен Собрино замкнул фланговый прострел - 3:2.

«Кадис» остается 19-м, а мадридцы идут третьими с отставанием в 8 очков от лидера.

Протокол игры  
Кадис3:2Атлетико М
(1:0) Бонгонда Тео1'  
(2:0) Алекс Фернандес82'  
  85'Эрнандес Луис (2:1)
  89'Фелиш Жоау (2:2)
(3:2) Собрино Рубен90'  
Ледесма ХеремиасЭрнандес ЛуисХименес ФалиМбайе Мамаду 30' (Чуст Виктор ( 30'  87') Эспино АльфонсоБонгонда Тео 74' (Лукас Перес ( 74') Сан Эметерио Феде  66' 68' (Алькарас Рубен ( 68') Алекс ФернандесОкампо Брайан 68' (Мари Хосе ( 68') Собрино РубенЛосано Энтони 74' (Алехо Иван ( 74')
Запасные: Кала ХуанБланко АнтониоНегредо АльвароХименес АльвароАрзамендия СантьягоХиль ДавидМабиль Авер
Облак ЯнСавич СтефанВитсель АксельМандава РейнилдуМолина НауэльКарраско Янник 61' (Гризманн Антуан ( 61') Де Пауль РодригоКондогбия Жоффрей  62' 72' (Ривас Пабло Барриос ( 72') Ньигес Сауль  79'Корреа Анхель 61' (Фелиш Жоау ( 61'  90') Мората Альваро 10' (Кунья Матеус ( 10'  90')
Запасные: Эрмосо МариоДиас СерджиоРегилон СерхиоГрбич ИвоФелипе Аугусто IVХименес Хосе
29 октября. Стадион "Нуэво Мирандилья".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Кадис Жоау Фелиш
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Комментарии (4)
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ARTUR
29 Октября 2022 в 19:32
это ж надо умудрится ...
CELTIC FROST
29 Октября 2022 в 19:29
Симеонеаут" ))
ARTUR
29 Октября 2022 в 19:33
неее говорил не уйдет из атлетико пока ЛЧ не выиграет ))
CELTIC FROST
29 Октября 2022 в 20:21
После пикового 2016-го они с каждым годом все дальше от этой цели. Может досидеться в итоге до состояния Венгера в Арсенале. который в конце. по сути. превратился в мем имени себя.
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