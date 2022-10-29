«Атлетико» в концовке ушёл от поражения в игре с «Кадисом», но пропустил снова

«Кадис», второй коллектив с конца таблицы Ла Лиги, дал настоящий бой «Атлетико». Встреча получилась примерно равной, но при этом аутсайдер вел почти всё время. Уже на первой минуте Тео Бонгонда поразил ворота мадридцев, а в концовке Алекс Фернандес удвоил перевес. Подопечные Диего Симеоне, казалось, успели спасти игру после автогола и удара Жоау Фелиша - 2:2. Судья добавил 8 минут, Фелиш мог стать героем дня, но головой пробил рядом с каркасом, а вот соперник в быстрой атаке добился своего - Рубен Собрино замкнул фланговый прострел - 3:2.
«Кадис» остается 19-м, а мадридцы идут третьими с отставанием в 8 очков от лидера.
Протокол игры
|(1:0) Бонгонда Тео1'
|(2:0) Алекс Фернандес82'
|85'Эрнандес Луис (2:1)
|89'Фелиш Жоау (2:2)
|(3:2) Собрино Рубен90'
Ледесма Херемиас•Эрнандес Луис•Хименес Фали•Мбайе Мамаду30' (Чуст Виктор (30') • 87'Эспино Альфонсо•Бонгонда Тео74' (Лукас Перес (74') •Сан Эметерио Феде 66'68' (Алькарас Рубен (68') •Алекс Фернандес•Окампо Брайан68' (Мари Хосе (68') •Собрино Рубен•Лосано Энтони74' (Алехо Иван (74')
Облак Ян•Савич Стефан•Витсель Аксель•Мандава Рейнилду•Молина Науэль•Карраско Янник61' (Гризманн Антуан (61') •Де Пауль Родриго•Кондогбия Жоффрей 62'72' (Ривас Пабло Барриос (72') •Ньигес Сауль• 79'Корреа Анхель61' (Фелиш Жоау (61') • 90'Мората Альваро10' (Кунья Матеус (10') 90'
29 октября. Стадион "Нуэво Мирандилья".
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