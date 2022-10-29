«Атлетико» в концовке ушёл от поражения в игре с «Кадисом», но пропустил снова

«Кадис», второй коллектив с конца таблицы Ла Лиги, дал настоящий бой «Атлетико». Встреча получилась примерно равной, но при этом аутсайдер вел почти всё время. Уже на первой минуте Тео Бонгонда поразил ворота мадридцев, а в концовке Алекс Фернандес удвоил перевес. Подопечные Диего Симеоне, казалось, успели спасти игру после автогола и удара Жоау Фелиша - 2:2. Судья добавил 8 минут, Фелиш мог стать героем дня, но головой пробил рядом с каркасом, а вот соперник в быстрой атаке добился своего - Рубен Собрино замкнул фланговый прострел - 3:2.

«Кадис» остается 19-м, а мадридцы идут третьими с отставанием в 8 очков от лидера.