Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» от «Кадиса»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о неудаче своей команды в поединке Ла Лиги.

Уступая со счётом 0:2 до 85-й минуты, «матрасники» сумели отыграться в течение четырёх минут, но «Кадис» забрал три очка, забив решающий мяч в самом конце.

«Сейчас нам непросто, так как на днях мы прошли через одно разочарование [вылет из Лиги чемпионов], а теперь испытали новое. В нашей игре были положительные моменты, мы могли забивать раньше, но нам не хватало уверенности. Жоау Фелиш отлично усилил игру, забил два гола, и ситуация, казалось, находилась под нашим контролем, как вдруг мы снова пропустили», – сказал аргентинец.