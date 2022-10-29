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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» от «Кадиса»

29 Октября 2022 • 21:57 Комментировать
Кадис
3:2
Атлетико М
окончен

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о неудаче своей команды в поединке Ла Лиги.

Уступая со счётом 0:2 до 85-й минуты, «матрасники» сумели отыграться в течение четырёх минут, но «Кадис» забрал три очка, забив решающий мяч в самом конце.

«Сейчас нам непросто, так как на днях мы прошли через одно разочарование [вылет из Лиги чемпионов], а теперь испытали новое. В нашей игре были положительные моменты, мы могли забивать раньше, но нам не хватало уверенности. Жоау Фелиш отлично усилил игру, забил два гола, и ситуация, казалось, находилась под нашим контролем, как вдруг мы снова пропустили», – сказал аргентинец.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Кадис Диего Симеоне
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