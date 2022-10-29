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Чемпионат Испании. Ла Лига

Облак близок к рекорду мадридского «Атлетико»

29 Октября 2022 • 19:00 Комментировать
Кадис
3:2
Атлетико М
окончен

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак приблизился к рекорду «матрасников» для иностранных футболистов после матча с «Кадисом».

Сообщается, что словенский вратарь провёл 277 матчей за столичный коллектив в рамках испанского чемпионата, сравнявшись с бывшим капитаном «Атлетико» Диего Годином. Следующий поединок позволит Облаку выйти на единолично первое место.

Отметим, что голкипер выступает за испанский гранд с 2014 года, став основным вратарём в сезоне 2015/2016. В составе «Атлетико» Ян выиграл одну Ла Лигу, а также Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Ян Облак
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