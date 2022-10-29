​Мората травмировался – до чемпионата мира три недели

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората угодил в лазарет. Испанец травмировался в начале субботнего матча Ла Лиги против «Кадиса». Диего Симеоне пришлось снимать Морату с игры и на 10-й минуте в срочном порядке выпускать на поле Матеуса Кунью.

В ближайшее время Альваро Мората должен пройти медицинское обследование. В «Атлетико» и сборной Испании надеются, что травма не очень серьёзная, ведь до старта чемпионата мира остаётся всего лишь три недели.

На чемпионате мира в Катаре сборная Испании выступит в одной группе с Германией, Японией и Коста-Рикой.

Следить за матчем «Кадис» - «Атлетико» можно в текстовой трансляции.