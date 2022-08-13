Испанский клуб «Эльче» объявил об аренде защитника Поля Лирола из французского «Марселя». Испанский футболист провел в провансальском клубе всего лишь один сезон, он перебрался туда в прошлом году из «Фиорентины». Речь в данном случае идет об арендном соглашении - оно рассчитано до конца июня 2023 года.

В прошлом испанец также успел побыть в таких клубах, как «Эспаньол», «Сассуоло» и даже «Ювентус», в составе которого, однако, не сыграл ни одного матча. Привлекался к выступлениям в юношеской и молодежной сборных Испании, также Лирола в 2016 году провел один матч за сборную Каталонии.