Бельерин рвётся вернуться в «Бетис»

Испанский защитник Эктор Бельерин все ближе в возвращению в «Бетис», в составе которого он провел прошлый сезон и помог команде добиться определенных успехов. Севильцы заняли пятое место в турнирной таблице чемпионата, а также выиграли Кубок Испании.

Бельерин, переставший попадать в состав «Арсенала», сделал пять голевых передач по ходжу сезона, сыграв в 32 матчах, и сейчас он твердо намерен продолжить выступления за «Бетис». Как сообщает испанское издание Marca, стороны близки к договоренности, но финансовые условия не сообщаются.

Чемпионат Испании в Ла Лиге начнется для «Бетиса» 15 августа матчем с «Эльче».