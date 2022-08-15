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Чемпионат Испании. Ла Лига

Футболист «Барселоны» будет выступать за «Эльче»

 
15 Августа 2022 • 21:26 Комментировать
Бетис
...
Эльче
1.53 4.20 6.40
Через 0 ч. 32 мин.

«Барселона» объявила об аренде Алекса Кольядо - он будет выступать в начавшемся сезоне в составе «Эльче». Срок арендного соглашения - до 30 июня 2023 года. Для Кольядо это прекрасная возможность набраться опыта в клубе, который хоть и далек от «Барселоны» во всех смыслах, все-таки выступает в высшей лиге итальянского футбола.

В прошлом сезоне 23-летний Кольядо сыграл в горстке матчей за «Барселону», после чего был сдан в аренду «Гранаде».

Через месяц, 18 сентября, у Кольядо будет шанс показать «Барселоне», как она ошиблась, избавившись от него - в этот день «Эльче» сыграет с каталонским грандом.

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БЕТИС ЭЛЬЧЕ
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Идет 65 минута Хетафе 0:2 Атлетико М 5.70 3.15 1.80
15.08  22:30 Бетис ... Эльче 1.48 4.60 6.80
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