Футболист «Барселоны» будет выступать за «Эльче»

«Барселона» объявила об аренде Алекса Кольядо - он будет выступать в начавшемся сезоне в составе «Эльче». Срок арендного соглашения - до 30 июня 2023 года. Для Кольядо это прекрасная возможность набраться опыта в клубе, который хоть и далек от «Барселоны» во всех смыслах, все-таки выступает в высшей лиге итальянского футбола.

В прошлом сезоне 23-летний Кольядо сыграл в горстке матчей за «Барселону», после чего был сдан в аренду «Гранаде».

Через месяц, 18 сентября, у Кольядо будет шанс показать «Барселоне», как она ошиблась, избавившись от него - в этот день «Эльче» сыграет с каталонским грандом.