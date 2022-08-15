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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бартра сменил «Бетис» на «Трабзонспор»

15 Августа 2022 • 04:10 Комментировать
Трабзонспор
1:0
Хатайспор
окончен

Испанский «Бетис» объявил о трансфере Марка Бартры - опытный защитник, когда-то выступавший за «Барселону», отныне будет защищать цвета турецкого чемпиона «Трабзонспора».

«Бетис» желал избавиться от 31-летнего игрока, но не в силу сомнений в его игровых качествах, а потому что его контракт подходил к концу и хотелось заработать на нем хоть какие-то деньги.

В то же время Бартра получал одну из самых высоких зарплат в «Бетисе», что также создавало определенные неудобства. Сейчас, как сообщает El Mundo Deportivo, эта проблема решена. «Бетис» заработал на трансфере примерно пять миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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15.08  20:30 Хетафе ... Атлетико М 4.50 3.40 1.92
15.08  22:30 Бетис ... Эльче 1.48 4.60 6.80
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