Бартра сменил «Бетис» на «Трабзонспор»

Испанский «Бетис» объявил о трансфере Марка Бартры - опытный защитник, когда-то выступавший за «Барселону», отныне будет защищать цвета турецкого чемпиона «Трабзонспора».

«Бетис» желал избавиться от 31-летнего игрока, но не в силу сомнений в его игровых качествах, а потому что его контракт подходил к концу и хотелось заработать на нем хоть какие-то деньги.

В то же время Бартра получал одну из самых высоких зарплат в «Бетисе», что также создавало определенные неудобства. Сейчас, как сообщает El Mundo Deportivo, эта проблема решена. «Бетис» заработал на трансфере примерно пять миллионов евро.