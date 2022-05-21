«Реал» намерен переключить все усилия на трансфер Чуамени

После неудачи с трансфером нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе мадридский «Реал» намерен переключить всё внимание на рынке на подписание полузащитника «Монако» Орельена Чуамени, который также является целью лондонского «Челси» и «Ливерпуля».

Согласно сообщениям от Marca, Чуамени станет главной трансферной целью мадридского «Реала» в это межсезонье. Напомним, что после финала Лиги чемпионов команда Карло Анчелотти уже должна объявить о трансфере защитника лондонского «Челси» Антонио Рюдигера на правах свободного агента.

В этом сезоне на счету Тчуамени три гола и две результативные передачи в чемпионате Франции.