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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин: «Теперь всё завивсит от нас»

15 Мая 2022 • 09:15 Комментировать
Ланс
...
Монако
21.05 22:00

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над «Брестом» (4:2) в матче 37-го тура чемпионата Франции.

По ход у встречи монегаски проигрывали со счётом 0:2, сумев не только отыграться, но и вырвать победу. Дубль в составе хозяев оформил Виссам Бен-Йеддер. Головин же вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 79-й минуте встречи.

«Мы были обязаны выигрывать этот матч. Подобная ситуация — это всегда определённая проверка для любой команды. Теперь всё зависит от нас. В следующем матче нам надо показать максимум, чтобы занять второе место», — приводит слова Головина «Чемпионат».

В последнем туре «Монако» предстоит встретиться с «Лансом». На данный момент монегаски делят второе место в турнирной таблице Лиги 1 с «Марселем», который сыграет со «Страсбургом».  

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Брест Александр Головин
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ЛАНС МОНАКО
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