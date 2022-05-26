«Монако» может расстаться с игроком, который был куплен за 20 млн в 16 лет

Нападающий «Монако» Виллем Жеббель близок к уходу из клуба в ближайшее время.

20-летний футболист провёл минувший сезон в «Нанте» на правах аренды. «Монако» может продать Жеббеля уже этим летом, поскольку его контракт истекает в следующем году. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Интерес к Жеббелю проявляют английские клубы.

В прошедшей кампании молодой форвард провёл 26 матчей за «Нант», отметившись 3 голами и 1 результативной передачей.

В 2018 году «Монако» заплатил «Лиону» 20 млн евро за 16-летнего Жеббеля. С тех пор игрок лишь 17 раз появлялся на поле в составе монегасков во всех турнирах.