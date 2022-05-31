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«Кристал Пэлас» может усилиться игроком «Ланса»

31 Мая 2022 • 11:25 Комментировать
Ланс
2:2
Монако
окончен

«Кристал Пэлас» заинтересован в полузащитнике «Ланса» Шейке Дукуре, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, интерес к Дукуре проявляет лично главный тренер лондонцев Патрик Вейра. Контракт опорного хавбека с «Лансом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро.  В минувшем сезоне 22-летний малиец провёл в составе французского клуба 37 матчей, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи. Отметим, что Дукуре является воспитанником «Ланса». В составе основной сборной Мали он провёл один матч.

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Евро-Футбол.Ру,
Ланс Патрик Виейра Кристал Пэлас Шейк Дукуре
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