«Кристал Пэлас» может усилиться игроком «Ланса»

«Кристал Пэлас» заинтересован в полузащитнике «Ланса» Шейке Дукуре, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, интерес к Дукуре проявляет лично главный тренер лондонцев Патрик Вейра. Контракт опорного хавбека с «Лансом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро. В минувшем сезоне 22-летний малиец провёл в составе французского клуба 37 матчей, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи. Отметим, что Дукуре является воспитанником «Ланса». В составе основной сборной Мали он провёл один матч.