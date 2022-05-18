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Чемпионат Франции. Лига 1

Форвард «Монако» эффективнее всех в Европе реализует голевые моменты

18 Мая 2022 • 20:10 Комментировать (1)
Ланс
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Монако
3.40 4.00 1.95
21.05 22:00

Нападающий «Монако» Виссам Бен Йеддер – самый беспощадный бомбардир пяти сильнейших лиг Европы.

Каждый третий удар 31-летнего футболиста по воротам соперников в матчах французской Лиги 1 оказывается точным (24 гола при 71 ударах) – это лучший показатель среди всех игроков топ-5 сильнейших европейских чемпионатов в текущем сезоне, сообщает Opta.

В 36 матчах французской лиги Бен Йеддер отметился 24 забитыми мячами и 5 результативными передачами. В рейтинге бомбардиров высшего французского дивизиона он уступает только лидеру «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе, у которого на один гол больше.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Виссам Бен-Йеддер
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ЛАНС МОНАКО
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