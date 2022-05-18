Форвард «Монако» эффективнее всех в Европе реализует голевые моменты

Нападающий «Монако» Виссам Бен Йеддер – самый беспощадный бомбардир пяти сильнейших лиг Европы.

Каждый третий удар 31-летнего футболиста по воротам соперников в матчах французской Лиги 1 оказывается точным (24 гола при 71 ударах) – это лучший показатель среди всех игроков топ-5 сильнейших европейских чемпионатов в текущем сезоне, сообщает Opta.

В 36 матчах французской лиги Бен Йеддер отметился 24 забитыми мячами и 5 результативными передачами. В рейтинге бомбардиров высшего французского дивизиона он уступает только лидеру «Пари Сен-Жермен» Килиану Мбаппе, у которого на один гол больше.