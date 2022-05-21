Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» Головина на 6-й добавленной минуте упустил победу и прямую путёвку в Лигу чемпионов

21 Мая 2022 • 23:57 Комментировать
Ланс
2:2
Монако
окончен

В рамках 38-го тура Лиги 1 «Монако» Александра Головина гостил у «Ланса».

Протокол игры  
Ланс 2:2Монако
(1:0) Франковски Пшемыслав30'   
  34'Бадьяшиль Бенуа (1:1)
  62'Бен-Йеддер Виссам (1:2)
(2:2) Ганаго Игнатиус90'   
Фариньес ВилькерГради Жонатан   84'  89' (Каюзак Янник (  89') Дансо Кевин   32'Медина ФакундоКлаусс ЖонатанДукуре ШейкФофана СекоФранковски Пшемыслав  69' (Саид Уэсли (  69') Кошта Давид  81' (Жан Корентен (  81') Сотока Флориан  69' (Мачадо Дейвер (  69') Мюинга Арно  80' (Ганаго Игнатиус (  80')
Запасные: Пандор ЯнникАйдара МассадиоВух КристоферБерг Патрик
Нюбель АлександрАгилар РубенДисаси АксельБадьяшиль БенуаКайо Энрике   88'  88' (Марипан Гильермо (  88') Фофана ЮссуфЧуамени Орельен   86'Скардовелли Вандерсон  73' (Якобс Исмаил (  73') Фолланд Кевин   84'Головин Александр  58' (Боаду Мирон (  58') Бен-Йеддер Виссам  88' (Матазо Элио (  88')
Запасные: Манноне ВитоЖелсон МартиньшМаецки РадославЛукас ЖанДиоп СофьянСидибе Джибриль
21 мая. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).

 

Задача на последний тур у монегасков была проста и понятна – сыграть лучше или на уровне «Марселя», в том числе по разнице мячей в матче. Команда Сампаоли играла дома, но зато против серьёзного соперника – «Страсбура», у которого на кону Лига Европы, а Головин и компания отправились на выезд, но к чуть менее опасному оппоненту – «Лансу», правда, тоже не лишенному турнирной мотивации и бьющемуся за Лигу конференций.

«Монако» находится в невероятной форме, выиграв девять матчей подряд. Десятая победа (желательно, крупная) оставляла монегасков на второй строчке и давала прямую путёвку в Лигу чемпионов. Есть, за что бороться. А российскому болельщику наблюдать тем более приятно, ведь Александр Головин появился в стартовом составе, как и другие важнейшие персоны монегасков – Кевин Фолланд и Виссам Бен-Йеддер.

Но бодрее (причём гораздо) начал «Ланс». Первый момент хозяева придумали после обреза Юссуфа Фофана. Его однофамилец и соперник по сегодняшнему матча, Секу, сделал передачу вразрез на Калимуэндо. Форвард «Ланса» вошёл в штрафную справа, но пробил бесхитростно – Нюбель ногой отразил удар. Ещё раз ногой Нюбель совершил сейв после куда более опасного удара Секу Фофана, но долго держать нули немецкий голкипер не мог.

На исходе получаса игры Жонатан Клосс с правого края загрузил мяч в штрафную площадь, Нюбель неудачно пошёл на перехват и отбил аккурат на Франковски, а поляк уже поразил опустевший створ. «Монако» ничего не создавал до гола «Ланса», но ответил уже через шесть минут. Александр Головин исполнил кросс от гула поля, мяч заметался по вратарской, помешали друг другу Дансо и Медина, в результате чего Бадьяшилю оставалось просто пробить голкипера с близкой дистанции – 1:1.

В первом тайме «Монако» можно сказать отскочил, а во втором уже взялся за ум. Головин мог отличиться – ворвался Саша в штрафную после передачи Бен-Йеддера, обогнул вратаря и пробил уже по пустым воротам, но мяч на «ленточке» остановил защитник. Затем уже сумасшедший сейв совершил Фариньес, отразивший мощный удар Чаумени из центра штрафной площади, а через пару минут венесуэлец отразил и выстрел Фофана под перекладину. Но гол назревал, и «Монако» его забил.

Вандерсон диагональю нашёл неприкрытого Фолланда, Кевин набросил мяч на дальнюю штангу, а набежавший Бен-Йеддер протолкнул мяч под голкипером – 1:2. Концовка матча уже получилась не столь событийной. «Монако» удержал нужный счёт, а у «Ланса» не осталось сил на осмысленный штурм. И когда казалось, что монегаски выиграли 10-й матч Лиги 1 подряд и сохранили за собой вторую строчку (а с ней и прямую путёвку в Лигу чемпионов на следующий год), наступила драматичная развязка. Пошла рядовая подача со штрафного, вызвавшая нереальную суматоху. Лучше всех ситуацией распорядился Дансо, буквально вколотивший мяч в сетку с пары метров - 2:2.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Ланс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Реймс 2:3 Ницца 4.05 3.90 1.85
окончен Клермон 1:2 Лион
окончен Лорьян 1:1 Труа 2.12 3.60 3.35
окончен ПСЖ 5:0 Мец 1.16 8.50 14.00
окончен Брест 2:4 Бордо 1.67 4.50 4.40
окончен Лилль 2:2 Ренн 4.10 3.90 1.83
окончен Нант 1:1 Сент-Этьен 2.45 3.50 2.85
окончен Анже 2:0 Монпелье 1.95 3.85 3.60
окончен Ланс 2:2 Монако 3.15 3.85 2.10
окончен Марсель 4:0 Страсбург 2.05 3.45 3.65
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Мая
00:33 · Франция. Лига 1
Мбаппе стал лучшим бомбардиром и ассистентом чемпионата Франции 1
00:11 · Франция. Лига 1
Средняя результативность Месси в чемпионате Франции - гол в более чем четырех матчах
00:06 · Франция. Лига 1
«Ницца» чудом вышла в еврокубки, «Бордо» и «Мец» вылетели
00:05 · Франция. Лига 1
Сколько голов забил Месси за «ПСЖ» в первом сезоне
21 Мая
23:52 · Франция. Лига 1
Мбаппе оформил хет-трик в ворота «Меца» в последнем матче сезона
23:50 · Франция. Лига 1
«Ренн» на последних минутах ушёл от поражения в матче против «Лилля» и сыграет в следующем сезоне в Лиге Европы
23:50 · Франция. Лига 1
Ди Мария красиво попрощался с «ПСЖ»: гол и ассист в 295-й игре 1
23:36 · Франция. Лига 1
Неймар прокомментировал продление контракта Мбаппе с «ПСЖ»
22:56 · Франция. Лига 1
Неймар забил 100-й гол за «ПСЖ», став 5-м бомбардиром в истории клуба
22:46 · Франция. Лига 1
«Монако» сравнял счёт в матче с «Лансом», Головин отдал голевую передачу
22:45 · Франция. Лига 1
Президент «ПСЖ» – о продлении Мбаппе: «Исключительный момент в истории клуба»
22:40 · Франция. Лига 1
Мбаппе: «Я убеждён, что могу продолжать расти здесь, в клубе» 3
22:32 · Испания. Ла Лига
Стало известно, что написал Мбаппе президенту «Реала», когда решил остаться в «ПСЖ» 3
22:00 · Франция. Лига 1
Ла Лига официально обратилась в УЕФА с жалобой по делу Мбаппе 3
21:38 · Франция. Лига 2
«Осер» огорчил брата Погба, и теперь сразится за место в Лиге 1 с 18-й командой
Все новости
Рекомендуем