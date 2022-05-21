«Монако» Головина на 6-й добавленной минуте упустил победу и прямую путёвку в Лигу чемпионов

В рамках 38-го тура Лиги 1 «Монако» Александра Головина гостил у «Ланса».

Задача на последний тур у монегасков была проста и понятна – сыграть лучше или на уровне «Марселя», в том числе по разнице мячей в матче. Команда Сампаоли играла дома, но зато против серьёзного соперника – «Страсбура», у которого на кону Лига Европы, а Головин и компания отправились на выезд, но к чуть менее опасному оппоненту – «Лансу», правда, тоже не лишенному турнирной мотивации и бьющемуся за Лигу конференций.

«Монако» находится в невероятной форме, выиграв девять матчей подряд. Десятая победа (желательно, крупная) оставляла монегасков на второй строчке и давала прямую путёвку в Лигу чемпионов. Есть, за что бороться. А российскому болельщику наблюдать тем более приятно, ведь Александр Головин появился в стартовом составе, как и другие важнейшие персоны монегасков – Кевин Фолланд и Виссам Бен-Йеддер.

Но бодрее (причём гораздо) начал «Ланс». Первый момент хозяева придумали после обреза Юссуфа Фофана. Его однофамилец и соперник по сегодняшнему матча, Секу, сделал передачу вразрез на Калимуэндо. Форвард «Ланса» вошёл в штрафную справа, но пробил бесхитростно – Нюбель ногой отразил удар. Ещё раз ногой Нюбель совершил сейв после куда более опасного удара Секу Фофана, но долго держать нули немецкий голкипер не мог.

На исходе получаса игры Жонатан Клосс с правого края загрузил мяч в штрафную площадь, Нюбель неудачно пошёл на перехват и отбил аккурат на Франковски, а поляк уже поразил опустевший створ. «Монако» ничего не создавал до гола «Ланса», но ответил уже через шесть минут. Александр Головин исполнил кросс от гула поля, мяч заметался по вратарской, помешали друг другу Дансо и Медина, в результате чего Бадьяшилю оставалось просто пробить голкипера с близкой дистанции – 1:1.

В первом тайме «Монако» можно сказать отскочил, а во втором уже взялся за ум. Головин мог отличиться – ворвался Саша в штрафную после передачи Бен-Йеддера, обогнул вратаря и пробил уже по пустым воротам, но мяч на «ленточке» остановил защитник. Затем уже сумасшедший сейв совершил Фариньес, отразивший мощный удар Чаумени из центра штрафной площади, а через пару минут венесуэлец отразил и выстрел Фофана под перекладину. Но гол назревал, и «Монако» его забил.

Вандерсон диагональю нашёл неприкрытого Фолланда, Кевин набросил мяч на дальнюю штангу, а набежавший Бен-Йеддер протолкнул мяч под голкипером – 1:2. Концовка матча уже получилась не столь событийной. «Монако» удержал нужный счёт, а у «Ланса» не осталось сил на осмысленный штурм. И когда казалось, что монегаски выиграли 10-й матч Лиги 1 подряд и сохранили за собой вторую строчку (а с ней и прямую путёвку в Лигу чемпионов на следующий год), наступила драматичная развязка. Пошла рядовая подача со штрафного, вызвавшая нереальную суматоху. Лучше всех ситуацией распорядился Дансо, буквально вколотивший мяч в сетку с пары метров - 2:2.