«Атлетико» спокойно обыграл «Эльче» и ворвался в тройку

В чемпионате Испании завершился последний матч из запланированных на среду. «Атлетико» в гостях у немотивированного «Эльче» набрал важные очки, победив со счетом 2:0. Результативно пробили Матеус Кунья и Родриго де Пауль. Более того, в концовке счет мог неоднократно увеличиться, но каркас ворот и офсайд были на стороне середняков.

«Атлетико» потеснил «Севилью» с третьего места, «Эльче» - 14-й.