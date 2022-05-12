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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» спокойно обыграл «Эльче» и ворвался в тройку

12 Мая 2022 • 00:23 Комментировать
Эльче
0:2
Атлетико М
окончен

В чемпионате Испании завершился последний матч из запланированных на среду. «Атлетико» в гостях у немотивированного «Эльче» набрал важные очки, победив со счетом 2:0. Результативно пробили Матеус Кунья и Родриго де Пауль. Более того, в концовке счет мог неоднократно увеличиться, но каркас ворот и офсайд были на стороне середняков.

«Атлетико» потеснил «Севилью» с третьего места, «Эльче» - 14-й.

Протокол игры  
Эльче 0:2Атлетико М
  28'Кунья Матеус (0:1)
  63'Де Пауль Родриго (0:2)
Бадия ЭдгарПаласиос ЭлибельтонРоко ЭнсоБигас Педро   40'Мохика ХоанМоренте Тете  58' (Каррильо Гидо (  58') Маскарель Омар  75' (Гутьеррес Хосе (  75') Гумбау ХерардФидель Чавес  58' (Фернандес Хосан (  58') Бое Лукас  58' (Перес Кике (  58') Милья Пере   7'  69' (Пасторе Хавьер (  69')
Запасные: Нванкво ДжонБарраган АнтониоКасилья КикоОлаза ЛукасДиего Гонсалес VIIМарконе ИванПьятти Пабло
Облак ЯнВрсалько Шиме  7' (Лоди Ренан (  7'   35') Савич СтефанХименес ХосеМандава РейнилдуКоке ХорхеКондогбия ЖоффрейДе Пауль Родриго  72' (Корреа Анхель (  72') Карраско Янник  80' (Фелипе Аугусто IV (  80') Кунья Матеус  80' (Суарес Луис (  80') Гризманн Антуан  72' (Эррера Эктор (  72')
Запасные: Эрмосо МариоВасс ДаниэльЛекомт БенжаменСеррано ХавьерСимеоне Джулиано
11 мая. Стадион "Мартинес Валеро" (Эльче).

 

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окончен Алавес 2:1 Эспаньол 2.18 3.40 3.40
окончен Осасуна 1:1 Хетафе 2.80 2.90 2.90
окончен Севилья 0:0 Мальорка 1.58 3.90 6.30
окончен Эльче 0:2 Атлетико М 6.90 3.95 1.55
12.05  20:00 Реал Сосьедад ... Кадис 1.60 4.00 6.00
12.05  21:00 Райо Вальекано ... Вильярреал 3.70 3.35 2.13
12.05  22:30 Реал Мадрид ... Леванте 1.28 6.60 9.80
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