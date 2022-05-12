«Атлетико» спокойно обыграл «Эльче» и ворвался в тройку

В чемпионате Испании завершился последний матч из запланированных на среду. «Атлетико» в гостях у немотивированного «Эльче» набрал важные очки, победив со счетом 2:0. Результативно пробили Матеус Кунья и Родриго де Пауль. Более того, в концовке счет мог неоднократно увеличиться, но каркас ворот и офсайд были на стороне середняков.
«Атлетико» потеснил «Севилью» с третьего места, «Эльче» - 14-й.
Протокол игры
|Эльче
|0:2
|Атлетико М
|28'Кунья Матеус (0:1)
|63'Де Пауль Родриго (0:2)
Бадия Эдгар•Паласиос Элибельтон•Роко Энсо•Бигас Педро • 40'Мохика Хоан•Моренте Тете 58' (Каррильо Гидо ( 58') •Маскарель Омар 75' (Гутьеррес Хосе ( 75') •Гумбау Херард•Фидель Чавес 58' (Фернандес Хосан ( 58') •Бое Лукас 58' (Перес Кике ( 58') •Милья Пере 7' 69' (Пасторе Хавьер ( 69')
Облак Ян•Врсалько Шиме 7' (Лоди Ренан ( 7' ) • 35'Савич Стефан•Хименес Хосе•Мандава Рейнилду•Коке Хорхе•Кондогбия Жоффрей•Де Пауль Родриго 72' (Корреа Анхель ( 72') •Карраско Янник 80' (Фелипе Аугусто IV ( 80') •Кунья Матеус 80' (Суарес Луис ( 80') •Гризманн Антуан 72' (Эррера Эктор ( 72')
11 мая. Стадион "Мартинес Валеро" (Эльче).