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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне проведёт 400-й матч во главе «Атлетико» в Ла Лиге

11 Мая 2022 • 22:05 Комментировать (1)
Эльче
0:0
Атлетико М
6.80 3.90 1.55
1-й тайм

Сегодняшний поединок против «Эльче» станет для Диего Симеоне 400-м в должности главного тренера «Атлетико» в чемпионате Испании.

52-летний аргентинский специалист возглавляет мадридский коллектив с декабря 2011 года. С тех пор под его руководством «матрасники» провели 399 поединков в Ла Лиге, а юбилейная 400-я по счёту игра пройдёт сегодня. Это третий показатель у руля одного клуба в истории испанского футбола после Мигеля Муньоса (мадридский «Реал», 424) и Луиса Арагонеса («Атлетико», 407).

В настоящий момент при Симеоне «Атлетико» одержал 243 победы, 93 раза сыграл вничью и потерпел 63 поражения во встречах чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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ЭЛЬЧЕ АТЛЕТИКО М
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окончен Алавес 2:1 Эспаньол 2.10 3.50 3.50
окончен Осасуна 1:1 Хетафе 2.80 2.90 2.90
Идет 61 минута Севилья 0:0 Мальорка 1.49 4.50 6.80
Идет 21 минута Эльче 0:0 Атлетико М 6.00 3.75 1.65
12.05  20:00 Реал Сосьедад ... Кадис 1.60 4.00 6.00
12.05  21:00 Райо Вальекано ... Вильярреал 3.70 3.35 2.13
12.05  22:30 Реал Мадрид ... Леванте 1.28 6.60 9.80
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Сегодня, 11 Мая
22:05 · Испания. Ла Лига
Симеоне проведёт 400-й матч во главе «Атлетико» в Ла Лиге 1
22:02 · Испания. Ла Лига
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