Симеоне проведёт 400-й матч во главе «Атлетико» в Ла Лиге

Сегодняшний поединок против «Эльче» станет для Диего Симеоне 400-м в должности главного тренера «Атлетико» в чемпионате Испании.

52-летний аргентинский специалист возглавляет мадридский коллектив с декабря 2011 года. С тех пор под его руководством «матрасники» провели 399 поединков в Ла Лиге, а юбилейная 400-я по счёту игра пройдёт сегодня. Это третий показатель у руля одного клуба в истории испанского футбола после Мигеля Муньоса (мадридский «Реал», 424) и Луиса Арагонеса («Атлетико», 407).

В настоящий момент при Симеоне «Атлетико» одержал 243 победы, 93 раза сыграл вничью и потерпел 63 поражения во встречах чемпионата.