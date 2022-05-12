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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне: «Мы добились цели»

12 Мая 2022 • 03:52 Комментировать
Эльче
0:2
Атлетико М
окончен

Мадридский «Атлетико» обыграл в матче 36-го тура испанского чемпионата Ла Лиги в гостях «Эльче». Диего Симеоне, наставник «Атлетико», рад достигнутому результату. Теперь «Атлетико» гарантировал себе место в Лиге чемпионов, и Симеоне считает, что цель на сезон достигнута.

- Я доволен, мы добились цели в непростых условиях, игроки сражались на всех фронтах. Мы добились главной цели, это результат напряженной работы. Для стабильности клуба очень важно каждый год играть в Лиге чемпионов, об этом всегда говорит руководство клуба. Будем готовиться к новому сезону, - заявил Симеоне, слова которого цитирует испанское издание El Mundo Deportivo.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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окончен Севилья 0:0 Мальорка 1.58 3.90 6.30
окончен Эльче 0:2 Атлетико М 6.90 3.95 1.55
12.05  20:00 Реал Сосьедад ... Кадис 1.60 4.00 6.00
12.05  21:00 Райо Вальекано ... Вильярреал 3.70 3.35 2.13
12.05  22:30 Реал Мадрид ... Леванте 1.28 6.60 9.80
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