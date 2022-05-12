Симеоне: «Мы добились цели»

Мадридский «Атлетико» обыграл в матче 36-го тура испанского чемпионата Ла Лиги в гостях «Эльче». Диего Симеоне, наставник «Атлетико», рад достигнутому результату. Теперь «Атлетико» гарантировал себе место в Лиге чемпионов, и Симеоне считает, что цель на сезон достигнута.

- Я доволен, мы добились цели в непростых условиях, игроки сражались на всех фронтах. Мы добились главной цели, это результат напряженной работы. Для стабильности клуба очень важно каждый год играть в Лиге чемпионов, об этом всегда говорит руководство клуба. Будем готовиться к новому сезону, - заявил Симеоне, слова которого цитирует испанское издание El Mundo Deportivo.