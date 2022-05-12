Облака и Лоди разнимали партнеры во время матча с «Эльче»

Голкипер «Атлетико» Ян Облак повздорил с собственным защитником Ренаном Лоди во время матча с «Эльче».

В первом тайме после подачи углового защита «Атлетико» позволила пробить по воротам одному из игроков соперника, при этом Облак обвинил в этом Лоди. Футболисты накричали друг на друга.

Позже Лоди отметился голом и при этом показал неприличный жест вратарю. Перепалка между ними обострилась в перерыве. Луису Суаресу пришлось успокаивать Облака, когда обе команды направились в раздевалки.

Тем не менее, «Атлетико» удалось одержать победу в этом матче со счетом 2:0 и обеспечить попадание в Лигу чемпионов.