«Атлетико» ведёт переговоры по трансферу Джованни Симеоне

Нападающий Джованни Симеоне может воссоединиться со своим отцом в мадридском «Атлетико».

Аргентинский нападающий принадлежит «Кальяри», но в скором времени будет выкуплен «Вероной», в составе которой проводит успешный сезон на правах аренды. Как сообщает журналист Экрем Конур, в деле появилась третья сторона – мадридский «Атлетико», наставником которого является отец игрока – Диего Симеоне. «Матрасники» уже обсуждают с «Вероной» потенциальный трансфер.

26-летний Джованни Симеоне отметился 16 забитыми мячами и 6 результативными передачами в 34 поединках текущего розыгрыша итальянской Серии А за «Верону».