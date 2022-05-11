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Чемпионат Италии. Серия А

«Атлетико» ведёт переговоры по трансферу Джованни Симеоне

11 Мая 2022 • 20:55 Комментировать
Эльче
...
Атлетико М
6.80 3.90 1.55
Через 1 ч. 20 мин.

Нападающий Джованни Симеоне может воссоединиться со своим отцом в мадридском «Атлетико».

Аргентинский нападающий принадлежит «Кальяри», но в скором времени будет выкуплен «Вероной», в составе которой проводит успешный сезон на правах аренды. Как сообщает журналист Экрем Конур, в деле появилась третья сторона – мадридский «Атлетико», наставником которого является отец игрока – Диего Симеоне. «Матрасники» уже обсуждают с «Вероной» потенциальный трансфер.

26-летний Джованни Симеоне отметился 16 забитыми мячами и 6 результативными передачами в 34 поединках текущего розыгрыша итальянской Серии А за «Верону».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Верона Диего Симеоне Джованни Симеоне
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ЭЛЬЧЕ АТЛЕТИКО М
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