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Чемпионат Испании. Ла Лига

Как «Севилья» и «Атлетико» могут потерять места в Лиге чемпионов

10 Мая 2022 • 01:20 Комментировать
Валенсия
...
Бетис
3.65 3.60 2.03
Через 17 ч. 16 мин.

В чемпионате Испании борьба за места в Лиге чемпионов почти завершена. Тем не менее есть расклады, при которых «Севилья» или «Атлетико» выпадут из тройки. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о них.

В воскресенье «Атлетико» дома обыграл «Реал» и практически обеспечил себе место в Лиге чемпионов. За три тура до конца «матрасники» и «Севилья» в шаге от попадания в главный еврокубок.

Клуб
Очки
РМ
«Севилья» 65 +22
«Атлетико» Мадрид 64 +19
«Бетис» 58 +17
«Реал Сосьедад» 56 0

При равенстве очков первостепенное значение имеют личные встречи.

Чтобы обеспечить себе место в топ-3, «Севилье» хватит двух очков. Если её и догонит «Бетис», то по личным встречам подопечные Лопетеги будут впереди (победа 2:0 и поражение 2:1). В соперниках у «Севильи» остались «Мальорка», «Атлетико» и «Атлетик». Островитяне борются за выживание и пока идут в зоне вылета, баски в свою очередь борются за попадание в Лигу Европы, но могут при этом вовсе остаться без еврокубков.

«Атлетико» для попадания в Лигу чемпионов необходимо набрать три балла. «Матрасники» дважды обыграли «Бетис», так что при равенстве очков будут выше. Подопечных Симеоне, кроме «Севильи» ждут «Эльче», который почти обезопасил себя от вылета, и «Реал Сосьедад».

Несложно посчитать, что у «Бетиса» вариантов на Лигу чемпионов почти нет. Подопечным Пеллегрини надо по очкам опередить «Атлетико» или «Севилью». Отыграть за три тура отставание в шесть или семь баллов крайне сложно. «Бетис» в оставшихся матчах ждут «Валенсия», «Гранада» и «Реал». Взять девять или даже семь очков в этих встречах севильцам, пожалуй, будет непросто.

Самые минимальные шансы попасть в Лигу чемпионов у «Реал Сосьедад». Баскам надо выиграть все три матча, но даже это ничего не гарантирует. Если клуб из Сан-Себастьяна догонит «Севилью», то решать всё будет общая разница забитых и пропущенных мячей (между собой коллективы дважды разошлись миром 0:0). Учитывая, что сейчас у басков она равна нулю, а у подопечных Лопетеги +22, тут, кажется, всё ясно. Зато если «Реал Сосьедад» догонит «Атлетико», то по личным встречам будет впереди (в первом круге команды разошлись миром, а во второй встрече баскам необходимо побеждать, чтобы догнать представителей столицы).

Самый фантастический сценарий возможен, если «Реал Сосьедад» и «Бетис» наберут по 65 очков и сравняются с «Атлетико» или «Севильей» (у кого-то из этой пары точно будет больше, так как им играть между собой).

Если «Севилья», «Бетис» и «Реал Сосьедад» завершат чемпионат с одинаковым количеством очков, то четвёртая позиция достанется подопечным Пеллигрини, которые выйдут победителями из этого турнира троих. Если же в эту тройку вместо команды Лопетеги попадёт «Атлетико», то именно подопечные Симеоне и опередят всех.

Роман Андреев

Кто заслужил попасть в Лигу чемпионов?
«Севилья» «Атлетико» Мадрид «Бетис» «Реал Сосьедад»
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Бетис Атлетико Мадрид Севилья Реал Сосьедад
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10.05  20:00 Валенсия ... Бетис 2.80 3.35 2.60
10.05  21:00 Гранада ... Атлетик Б 4.20 3.55 1.93
10.05  22:30 Барселона ... Сельта 1.33 5.60 9.00
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