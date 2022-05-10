Симеоне: «Нас ждёт очень сложная игра против «Эльче»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о своих ожиданиях на матч ближайшего тура чемпионата Испании против «Эльче». Аргентинский специалист отметил, что завтрашние соперники «матрасников» добились большого прогресса в нынешнем сезоне.

«Эльче» очень сильно вырос. В последних играх они уже показывали, что могут составить конкуренцию многим клубам. Они изменили систему. Завтра нас ждёт очень сложная игра», – сказал Симеоне на пресс-конференции.

Напомним, что «Эльче» сейчас находится на 14 месте в турнирной таблице Ла Лиги. Команда ещё не обезопасила себя от вылета в Сегунду.