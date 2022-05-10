Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне: «Нас ждёт очень сложная игра против «Эльче»

10 Мая 2022 • 19:51 Комментировать
Эльче
...
Атлетико М
5.80 3.65 1.65
11.05 22:30

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о своих ожиданиях на матч ближайшего тура чемпионата Испании против «Эльче». Аргентинский специалист отметил, что завтрашние соперники «матрасников» добились большого прогресса в нынешнем сезоне.

«Эльче» очень сильно вырос. В последних играх они уже показывали, что могут составить конкуренцию многим клубам. Они изменили систему. Завтра нас ждёт очень сложная игра», – сказал Симеоне на пресс-конференции.

Напомним, что «Эльче» сейчас находится на 14 месте в турнирной таблице Ла Лиги. Команда ещё не обезопасила себя от вылета в Сегунду.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Эльче
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭЛЬЧЕ АТЛЕТИКО М
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 4 минута Валенсия 0:0 Бетис 3.20 3.40 2.25
10.05  21:00 Гранада ... Атлетик Б 4.20 3.55 1.93
10.05  22:30 Барселона ... Сельта 1.33 5.60 9.00
11.05  20:00 Алавес ... Эспаньол 2.10 3.50 3.45
11.05  20:00 Осасуна ... Хетафе 2.65 2.95 3.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Мая
19:51 · Испания. Ла Лига
Симеоне: «Нас ждёт очень сложная игра против «Эльче»
19:09 · Англия. Премьер-лига
«Реал» объявил о переходе Рюдигера после финала Лиги чемпионов
17:47 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» не оставляет попытки заполучить Каземиро
16:20 · Испания. Ла Лига
«Барселона» намерена усилиться защитником «Сельты»
14:53 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» близка к выкупу Коутиньо на постоянной основе
14:49 · Германия. Бундеслига
Стали известны требования Холанна, которые смутили «Барселону» 1
14:26 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» включился в борьбу за Коутиньо
14:02 · Испания. Ла Лига
«Реал» хочет продлить контракт с Начо
13:50 · Испания. Ла Лига
«Барселона» планирует побороться за Кунде
13:35 · Англия. Премьер-лига
«Реал» предлагал Холанну те же условия, что и «Манчестер Сити» 1
13:13 · Испания. Ла Лига
«Ты тут играешь, а твоя страна плачет!»: Фанат «Атлетико» обратился к Лунину
12:27 · Испания. Ла Лига
Стали известны подробности контракта Мбаппе с «Реалом»
11:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» назвал «Барселоне» цену Бернарду Силвы
11:29 · Англия. Премьер-лига
Хави хочет дать шанс Трикану проявить себя
11:05 · Испания. Ла Лига
«Барселона» ответила на слухи о трансферах Мане и Левандовски
Все новости
Рекомендуем