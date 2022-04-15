Альгуасиль: «Есть желание отомстить «Бетису»

Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль пообщался с журналистами перед матчем Ла Лиги против «Бетиса».

В этом сезоне «Бетис» уже дважды обыгрывал «Сосьедад» - в лиге и кубке – оба раза со счетом 4:0. На вопрос, хочет ли Альгуасиль отомстить «Бетису», он ответил:

«Чуть-чуть да. Очевидно, что там мы проиграли 4:0, здесь 4:0, нас выбили из Кубка, так что я не буду отрицать, у нас есть чуть больше желания», - сказал главный тренер «Реал Сосьедад».

Также он отметил, что команда не ставит конкретных целей попасть в зону Лиги чемпионов, но собирается бороться за каждое очко в оставшихся матчах.