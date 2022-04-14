«Барселона» продолжает следить за Холанном

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил агенту Эрлига Холанна Мине Райоле, что «Барселона» всё ещё заинтересована в норвежском нападающем, сообщает Diario Sport.

По информации источника, агент ответил Лапорте, что подписать нападающего дортмундской «Боруссии» будет непросто, поскольку каталонцы уступают в финансовых возможностях другим претендентам на Холанна «Манчестер Сити» и «Реалу».

Пока 21-летний футболист не принял решения, где продолжит свою профессиональную карьеру. Контракт Холанна со «шмелями» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает норвежца в 150 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард забил 23 гола в 26 проведённых матчах.