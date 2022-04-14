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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» продолжает следить за Холанном

14 Апреля 2022 • 14:45 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Бетис
2.10 3.40 3.50
15.04 22:00

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил агенту Эрлига Холанна Мине Райоле, что «Барселона» всё ещё заинтересована в норвежском нападающем, сообщает Diario Sport.

По информации источника, агент ответил Лапорте, что подписать нападающего дортмундской «Боруссии» будет непросто, поскольку каталонцы уступают в финансовых возможностях другим претендентам на Холанна «Манчестер Сити» и «Реалу».

Пока 21-летний футболист не принял решения, где продолжит свою профессиональную карьеру. Контракт Холанна со «шмелями» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает норвежца в 150 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард забил 23 гола в 26 проведённых матчах.  

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Мино Райола Эрлинг Холанн
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